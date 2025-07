La separación de Luca Onestini y Aleska Génesis: amor, diferencias y un “break” inesperado

Luca Onestini, el pasado lunes, terminó con los rumores y aprovechó para aclarar durante su visita al programa “La Mesa Caliente” que, en efecto, su relación sentimental con Aleska Génesis llegó a su fin. Sin embargo, no quiso aclarar los motivos específicos por los que esta decisión se registró. No obstante, esto era un secreto a voces y la noticia se enfoca en que él todavía sigue “amándola”, a pesar de que ya no están juntos como pareja.

Durante su visita al programa de Telemundo, aclaró que lo que vivieron fue muy poco, pero lo suficiente como para ser intenso y marcar su vida de una manera muy positiva, mencionó mientras se reía. Sin embargo, aclaró que ambos tienen una forma de ser bastante fuerte, y eso no ayudó a que la situación entre ellos mejorara, dado que fue todo lo contrario, ya que las diferencias entre ellos en oportunidades incrementaron.

En el programa “Hoy Día”, también de Telemundo, la modelo venezolana llegó a insinuar que el vínculo amoroso entre ellos no había finalizado, sino que se habían tomado un “break”. Esta circunstancia se habría presentado porque ambos viven en países distintos, tienen que trabajar y la diferencia horaria y la distancia no podrían formar parte de su día a día. Así fue como él aclaró: “Para mí, una relación o estás o no estás, entonces no estamos”.

Una de las presentadoras del programa le preguntó si en efecto ellos habían finalizado su vínculo debido a las especulaciones mencionadas en dicho canal, donde aparentemente Génesis le habría sido infiel durante su visita a Capri. El modelo desmintió rotundamente que esa situación se haya registrado entre ellos: “Eso es mentira, todo eso no ha pasado, nunca me traicionó, yo nunca la traicioné”.

Como todo un caballero, Luca prefirió no revelar los pormenores de la parte negativa que vivieron, ya que respeta las cosas positivas y lindas que en su momento llegaron a tener, pese a no seguir juntos.

“No quiero dar detalles demasiado profundos porque creo que algunas cosas deben quedar entre ella y yo. Creo que ambos lo hemos intentado; no ha funcionado, como suele pasar en todas las parejas, y no es culpa de ninguno”, explicó.

