Arleth Terán recuerda que Joan Sebastian también pretendió a su mamá

En una charla relajada y sin tapujos con la periodista Matilde Obregón, la actriz Arleth Terán revivió la anécdota de aquellos años en los que fue vinculada sentimentalmente con Joan Sebastian. Pero, como buena norteña, Arleth no se anduvo por las ramas y dijo que al principio, no tomó en serio al cantante, pues sabía que era un hombre bastante “ojo alegre”.

Incluso, Arleth afirmó que una de las víctimas del coqueteo del fallecido ‘Poeta Del Pueblo’ fue su propia madre y señaló que la señora le seguía el juego porque sabía que no terminaría en nada serio.

“Me echó el ojo a mí y a todas las de vestuario. Hasta mi mamá le tocó. Para todas tuvo una flor, tenía un montón de piropos para mí y para cualquiera. A mi mamá la piropeó hasta que se cansó, sí es cierto que le tiró la onda”, dijo Arleth, dejando claro que el cantante tenía una labia de otro nivel.

Sobre cómo se originó el rumor de su supuesto romance con el intérprete de temas como ‘Secreto De Amor’ y ‘Tatuajes’, la actriz aseguró que fue Juan José Origel quien lo ventiló, pues la vio en uno de los palenques del cantante y, como era la única famosa a la vista, no tardó en correr el rumor.

“Eso fue una cosa que sacó Pepillo, que nos había visto en un evento a Joan y a nosotras, pero no dijo a nosotras, dijo a Arleth”, rememoró.

Y aunque insiste en que nunca pasó nada “serio”, tampoco negó que hubo coqueteo.

“Fue un chisme de Pepillo, pero sí hay de cierto que el señor me tiraba la onda, sí, después de toda la convivencia y tanta idea y vuelta, claro; convivía con un personaje ojo alegre, bueno para la fiesta, muy buena onda, caballeroso y que te trata como reina, entonces ¿a quién le dan pan que llore?, ¿tú crees que le íbamos a decir que no las chiquillas y yo?, pero la conocida era yo, pagan justos por pecadores, así me tocó esa experiencia“, explicó, con toda la sinceridad del mundo.

Los rumores de un supuesto amorío entre Arleth Terán y Joan Sebastian surgieron entre 1996 y 1997, cuando ambos trabajaron juntos en la grabación de la telenovela “Tú y yo”. Lo que acaparó titulares en ese momento fue que el cantante aún estaba casado con Maribel Guardia.

