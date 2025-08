Qué es y cuándo conviene congelar tu crédito

En un mundo donde las filtraciones de datos y el robo de identidad se han vuelto frecuentes, proteger tu historial financiero es más importante que nunca. Una de las herramientas más efectivas para hacerlo es el congelamiento de crédito, un bloqueo temporal de tu historial crediticio que impide que terceros abran cuentas a tu nombre, incluso si ya tienen tu información personal.

¿Cuándo conviene congelar tu crédito?

Aunque muchas personas optan por esta medida después de sufrir un robo de identidad, expertos recomiendan hacerlo de forma preventiva.

El profesor Steven Weisman, de la Universidad de Bentley, lo compara con una medicina preventiva y asegura que es lo mejor que alguien puede hacer para evitar ser víctima de fraude.

Deberías considerarlo si:

-Has sido afectado por una filtración de datos.

-Sospechas que tu identidad pudo haber sido robada.

-Quieres proteger el crédito de tu hijo.

También es útil para adultos mayores o personas con discapacidad que no revisan su crédito con regularidad.

Cómo funciona un congelamiento de crédito

Congelar tu crédito bloquea el acceso a tu historial para nuevos prestamistas. Así, bancos y emisores de tarjetas no pueden aprobar cuentas nuevas, ni para ti ni para un estafador que use tu nombre. Tus cuentas actuales no se ven afectadas y tu puntaje de crédito no baja.

El proceso es gratuito y puede hacerse en minutos con las tres principales agencias de crédito: Equifax, Experian y TransUnion, ya sea en línea, por teléfono o por correo.

Información que necesitas para solicitarlo

Para hacerlo en línea o por teléfono, ten a la mano:

-Número de Seguro Social.

-Fecha de nacimiento.

-Lista de direcciones recientes.

Si lo solicitas por correo, además deberás enviar copia de una identificación oficial y un comprobante de domicilio.

En línea o por teléfono el congelamiento es casi inmediato; por correo puede tardar hasta tres días hábiles.

Descongelar tu crédito

Si en el futuro necesitas solicitar un préstamo, una tarjeta o rentar una vivienda, puedes levantar el congelamiento temporalmente. Si lo pides en línea, debe reactivarse en menos de una hora según la ley federal.

Ventajas y limitaciones

Ventajas:

–Evita la apertura de cuentas falsas a tu nombre.

-No afecta tu puntaje de crédito.

-Es gratis y reversible.

Limitaciones:

-Debes retirarlo si quieres solicitar crédito nuevo.

-No impide fraudes en cuentas acivas.

-El trámite requiere gestionarlo con las tres agencias.

