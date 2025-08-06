Abogados de Sean “Diddy” Combs buscan un indulto del presidente Donald Trump

Los abogados del rapero Sean ‘Diddy’ Combs confirmaron que han estado en contacto con miembros de la Administración de Donald Trump para solicitar un indulto presidencial para el músico.

Nicole Westmoreland, miembro del equipo de defensa del magnate musical, confirmó la información en una conversación con CNN. “Tengo entendido que nos hemos puesto en contacto y hemos mantenido conversaciones en relación con un indulto”, declaró Westmoreland.

Ante la posibilidad de recibir un indulto, la abogada aseguró que Sean ‘Diddy’ Combs “es una persona muy esperanzada y creo que sigue teniendo esperanza”.

Tras ocho semanas de juicio, Diddy fue declarado culpable de dos cargos de transporte para participar en la prostitución.

El jurado liberó de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración, con los que enfrentaba cadena perpetua si era declarado culpable. Tras el veredicto el rapero podría enfrentar hasta 20 años de prisión. El rapero ha sostenido su inocencia desde que fue arrestado en septiembre de 2024 y ha negado todas las acusaciones en su contra. La audiencia de sentencia será el 3 de octubre y el rapero permanecerá en prisión hasta entonces.

Tras el veredicto Deadline informó que Trump está “considerando seriamente indultar a Diddy”

Trump abordó las especulaciones de un posible indulto a Diddy para evadir la sentencia. en una entrevista con NewsMax con Rob Finnerty. El presidente afirmó que probablemente no ocurra, pero comentó sobre los problemas legales de Diddy.

“Bueno, era prácticamente, en cierto modo, medio inocente. No sé qué hacen que sigue en la cárcel o algo así”, dijo Trump durante la entrevista. “Estaba celebrando una victoria, pero supongo que no fue una victoria tan buena”.

El mandatario explicó que en el pasado tuvo una buena relación con Sean ‘Diddy’ Combs pero luego de que se lanzó a la presidencia el rapero se mostró hostil con el magnate. “Era muy amigo de él, me llevaba de maravilla, parecía un buen tipo, no lo conocía bien. Pero cuando me presenté como candidato, se mostró muy hostil. Fue difícil, somos seres humanos y no nos gusta que nada nuble nuestro juicio, ¿verdad? Pero cuando conocías a alguien y te iba bien, y luego te postulas y él hace unas declaraciones terribles… así que, no sé, eso lo hace más difícil”.

