Regina Murguía, de JNS, fue operada por cáncer de colon

La cantante y actriz Regina Murguía, integrante del grupo JNS, recientemente fue sometida a una cirugía para remover unos pólipos intestinales, los cuales, al ser analizados, resultaron cancerosos.

Aunque la noticia no la dio Murguia directamente, al menos no con todos los detalles médicos. Fueron sus compañeras y amigas Angie Taddei y Karla Díaz, quienes en entrevista para el programa ‘Ventaneando’, contaron que Regina, de 39 años, ya se encuentra recuperándose en su casa, en Mérida, rodeada del cariño de su familia y amigos.

“Regina lo había estado postergando, pero al final fue a revisarse, y eso le salvó la vida”, aseguró Karla.

Según relataron, los pólipos fueron detectados a tiempo y erradicados por completo gracias a la cirugía.

Por su parte, Murguía ha estado compartiendo fotos y mensajes en redes sociales para avisar a sus seguidores sobre su estado de salud tras “una cirugía importante”, aunque sin especificar de qué trató su intervención quirúrgica.

“Hoy comparto estas fotos con ustedes con el corazón lleno de gratitud.

Cómo saben, hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador.

Hoy me siento renacida, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que realmente importa.

He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital, y que hay que decirle sí a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos”, aseguró.

Para finalizar, Regina agradeció a las personas que la apoyaron y por tener una segunda oportunidad.

“Gracias a mi familia y todas las personas que me han estado acompañado, que me han sostenido con amor y paciencia. Gracias a la vida por esta segunda oportunidad.

Hoy estoy aquí, más viva que nunca. Y quiero decirte a ti que me lees: nunca dejes de creer en tu fortaleza, nunca dejes de luchar por tu bienestar. La vida es hoy”, agregó Murgía.

