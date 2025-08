Anne Hathaway y Patrick Brammall en el set de ‘The Devil Wears Prada 2’

Parece que no serán solo los looks, sino también parte de la trama. Desde que comenzaron las grabaciones de ‘The Devil Wears Prada 2’ no han parado de difundirse fotos de todo el elenco cumpliendo con escenas en Nueva York.

En un primer momento, parecía ser que todo estaba enfocado en la moda, como la película, en dar un vistazo de lo que usarían los personajes para esta secuela, pero ahora también se está revelando parte de la trama.

Recientemente, se compartieron fotos en la que se ve al personaje de Anne Hathaway bailando y disfrutando de las calles de Nueva York junto a Patrick Brammall, quien parece se encargará de interpretar a su nuevo interés amoroso.

Anne Hathaway ha sido mostrada en diferentes escenas de la película. Crédito: Backgrid | Grosby Group

El actor de 49 años es una de las nuevas incorporaciones al elenco de ‘The Devil Wears Prada 2’, el cual mantiene a Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. Brammall es conocido por interpretar a Matt Marione en ‘The Alice’ (2005-2006), a Steve Yunnane en ‘Canal Road’ (2008) y a Sean Moody en ‘A Moody Christmas’ (2012).

Otra escena que se ha compartido en fotos es la del icónico personaje de Meryl Streep (Miranda Priestly) junto al de Stanley Tucci, quienes en alguna parte de la película asistirán a una alfombra roja en al que el personaje de Miranda se cae en las escaleras.

Hay que recordar que se dice que la nueva trama estará centrada en los esfuerzos de Miranda en salvar su revista en estos tiempos, en los que han dejado de ser un negocio tan rentable como lo eran.

Meryl Streep y Stanley Tucci regresas a los personajes que interpretaron hace una década. Crédito: Backgrid | Grosby Group

