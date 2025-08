¿Cómo evitar un embargo si tienes adeudos por un préstamo estudiantil?

Millones de personas que tienen vigente un préstamo estudiantil podrían estar en riesgo de sufrir un embargo en sus salarios, solo en agosto de 2025, de acuerdo con un estudio de la agencia de crédito TransUnion.

De acuerdo con la compañía, aproximadamente 3 millones de prestatarios podrían caer en una situación de impago, es decir, acumular más de 270 días de atraso en sus mensualidades. Al llegar a este punto, los deudores entran en riesgo de que el gobierno les retenga el 15% de sus salarios, para abonar a la deuda pendiente, incluso sin autorización de los dueños de las cuentas.

Al momento, no hay un anuncio oficial sobre cuándo comenzaría esta medida, que deriva del final de la pausa al pago de préstamos estudiantiles implementada durante la pandemia. Esta tregua crediticia concluyó en el mes de mayo. A partir de este punto, los prestatarios tuvieron que retomar el estado de sus préstamos para continuar con las amortizaciones.

Mientras que el período de gracia otorgado durante el gobierno de Joe Biden en el que los pagos atrasados no se incluían en los puntajes de crédito, finalizó en el otoño. Desde entonces, millones de prestatarios han visto afectadas sus calificaciones crediticias.

En estas condiciones, el estudio de TransUnion estima que otros 2 millones de prestatarios están en camino de incurrir en situación de impago para el mes de septiembre, por lo que el tema comienza a agravarse. Esto es lo que debes saber:

¿Por dónde empezar para regularizar un adeudo por préstamos estudiantiles?

Kyra Taylor, abogada del Centro Nacional de Derecho del Consumidor, señala que “Lo más importante que pueden hacer los prestatarios antes de llegar a un embargo administrativo de salario es ingresar a studentaid.gov para verificar cuál, es el estatus del préstamo y, en caso de que esté en mora, tomar medidas para poner al corriente los pagos.

Taylor asegura que es común que los prestatarios ignoren que sus préstamos están en mora, por lo que podrían sufrir un embargo, sin que siquiera estén conscientes de la situación de sus adeudos. También recomienda analizar si los prestatarios cursaron sus estudios universitarios o de posgrado en diferentes períodos, o si tienen distintos tipos de préstamos federales, porque podrían tener adeudos con varios administradores y alguno de ellos estaría en mora.

Si este es el caso, al conocer el estatus actual con cada institución puedes tomar medidas para comenzar a abonar en los casos más graves para ponerlos al día. Para ello hay dos opciones:

Mediante la firma de un acuerdo de rehabilitación, en el que debe hacer nueve pagos consecutivos en función de sus ingresos, o

Consolidando toda la deuda en un nuevo Préstamo Directo federal

“Como esto no ha sucedido durante tanto tiempo, hay muchas personas que no tienen idea de que están en riesgo”, reitera Aissa Canchola Bañez, directora de políticas del Centro de Protección al Prestatario Estudiantil en entrevista con The Associated Press.

🇺🇸 El “Big Beautiful Bill” modifica el manejo de fondos federales para préstamos estudiantiles y la elegibilidad de becas —sin afectar significativamente las becas Pell— pero sí impactando a estudiantes con becas completas deportivas o académicas financiadas con fondos externos.… pic.twitter.com/VVP7Ey3p8r — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) July 26, 2025

Alta demanda para solicitar asesoría sobre tu adeudo

Otro problema derivado de la gran cantidad de personas que no ha pagado sus créditos es que la alta demanda de asesorías financieras y legales ha provocado que los tiempos de espera para las personas que intentan contactar con sus administradores de préstamos se han extendido o bien las llamadas están interrumpidas. Por ello, Bañez recomienda contactar directamente a tu congresista mediante una herramienta de gestión de casos para que pueda guiarte para presentar una solicitud constituyente.

“Sus oficinas cuentan con equipos completos dedicados a la atención de casos de electores cuando surge un problema con una agencia federal, como el Departamento de Educación”, dijo y señala que puedes dirigirte directamente con tu congresista, representante o senador”.

¿Qué pasa si permaneces en mora?

En caso de que decidas no buscar una solución, hasta que se cubran los pagos vencidos o se resuelva el estado de incumplimiento del préstamo, el gobierno aplicará el embargo administrativo de hasta el 15% de tu salario directamente de tus cheques de pago.

Además, el Departamento de Educación ha enviado avisos a los prestatarios advirtiéndoles que las devoluciones de impuestos y los salarios podrían ser retenidos a partir de este verano si no comienzan a tomar medidas para reanudar los pagos. El departamento aún no ha dado información adicional sobre el plazo.

Otras opciones para evitar que el gobierno embargue parte de tu salario por adeudos

De acuerdo con la normativa vigente, el Departamento de Educación debe notificar al menos con 30 días de antelación al prestatario antes de enviar una orden de embargo a su empleador.

En este tiempo, el prestatario puede solicitar una audiencia para objetar, para informar al gobierno que el embargo le causaría dificultades económicas y obtener así una nueva prórroga. También puede solicitar una reducción en la cantidad embargada y presentar comprobantes de sus ingresos y gastos.

Para ello, debe presentar su solicitud de audiencia por escrito, con matasellos con fecha no posterior a 30 días posteriores a la orden de embargo. Si no estás seguro de cuál es la entidad crediticia que otorgó el préstamo, puedes contactar con el Grupo de Resolución de Incumplimientos del Departamento de Educación.

Si te encuentras desempleado puedes solicitar la suspensión del embargo, si no has tenido un trabajo estable durante 12 meses consecutivos. Además, puede solicitar una audiencia para solicitar la aplicación de ciertos tipos de condonaciones legales que todavía están en trámite o bien en casos como:

Si la institución a la que asistió cerró antes de que pudieras completar tu título,

Si la institución te debe un reembolso y no lo ha cubierto,

Si sufres una discapacidad total o te encuentras en bancarrota

“Si el prestatario solicita una audiencia dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la notificación de embargo, el Departamento no puede iniciar el embargo hasta que haya un fallo oficial sobre las objeciones del prestatario y la solicitud de dificultades financieras”, dijo Kyra Taylor.

De hecho, puedes solicitar una audiencia después de que transcurra el período de 30 días, pero en esos casos el departamento generalmente no dejará de embargar tu salario mientras la solicitud de audiencia siga pendiente.

