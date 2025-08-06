Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del miércoles, 6 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos diarios que dan a los jugadores la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si te interesa participar en esta lotería o solamente quieres estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Conoce aquí la combinación ganadora de hoy miércoles, 6 de agosto de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio ideal. Abajo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 6 de agosto

Loto Más: 07

Super Más: 08

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 6 de agosto

Los números ganadores son: 84 19 10

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 6 de agosto

Los números ganadores son: 07 13 20 28 14 36 45 46 31 18 32 33 77 08 74 48 51 66 55 73

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 6 de agosto

Los números ganadores son: 02 19 22 28 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 6 de agosto

Los números ganadores son: 18 17 05

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, debes adquirir un ticket en cualquiera de los lugares de venta autorizados. El boleto tiene una serie de números que tendrás que escoger antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez hecha la elección de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Al fin y al cabo, si ganas el premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo cada día a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, puesto que otorga a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El juego consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan acertado cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para finalizar, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

