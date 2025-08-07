Amazon rebaja más de $200 a un Fire TV de 65” y 4K: por pocas horas

Amazon tiene por tiempo limitado una oferta destacada para los que buscan renovar su sala con una pantalla grande y moderna. El Fire TV Omni QLED de 65 pulgadas está ahora con un descuento de más de $200, pero solo estará disponible por pocas horas.

En resolución 4K UHD, incluye tecnologías avanzadas como Dolby Vision IQ, HDR10+ adaptativo, y atenuación local de 80 zonas, lo que permite mostrar contrastes más profundos y una experiencia visual más rica y nítida. Haz clic aquí para comprarlo ahora.

El televisor tiene un precio habitual de $720, pero Amazon lo ofrece por $500, una rebaja del 38%, equivalente a $270 menos. Sin embargo, se recomienda actuar rápido antes de que vuelva a su precio original o se agote.

Así es el Fire TV que Amazon oferta en $500

Una de las funciones destacadas del Fire TV es su fondo ambiental, que permite mostrar más de mil obras de arte gratuitas, tus propias fotos o widgets con información útil controlada por Alexa. Es una opción decorativa que convierte el televisor en un cuadro interactivo cuando no está en uso.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Amazon

Por supuesto, también puedes acceder a más de 1.8 millones de películas y episodios de series con plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, Max, entre otras. Algunas de estas aplicaciones pueden requerir suscripción adicional.

Este televisor también incluye micrófonos integrados para que puedas controlar todo con tu voz. Basta con decir “Alexa, pon una película de acción” o “Enciende la televisión” y no necesitas tocar el control remoto. Esta función es especialmente útil cuando tienes las manos ocupadas o simplemente no encuentras el mando.

