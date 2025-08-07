Arrestan al conductor que provocó la muerte de cinco jóvenes en Texas

El conductor de Texas que viajaba a exceso de velocidad y chocó contra una SUV provocando la muerte de cinco jóvenes, fue arrestado dos semanas después del accidente y acusado de cinco cargos de homicidio.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que Kody Lane Talley, de 37 años fue puesto bajo custodia el 6 de agosto y se encuentra en la cárcel del condado de Burnet, tras se identificado como el dueño de la camioneta Ram 2018 que ocasionó la colisión.

Fueron declaradas muertas en el lugar

El 25 de julio, cinco mujeres viajaban en una camioneta SUV Mercedes, cuando otra camioneta que arrastraba un remolque se cruzó en el tráfico a exceso de velocidad y en sentido contrario. El vehículo golpeó un Chevy Malibú antes de incrustarse con la SUV de las mujeres.

Al momento del choque, la SUV se volcó y después ardió en llamas. DPS confirmó que las cinco pasajeras fueron declaradas muertas en el lugar del accidente.

Las autoridades identificaron a las víctimas como: Thalia Salinas, Ruby Cruz, Brianna Valadez, Desiree Cervantez y Jacqueline Velazco, según KVUE. Las jóvenes estaban de fin de semana en la ciudad para celebrar el cumpleaños número 23 de Thalia.

Familias solicitan ayuda para funerales

Los familiares y amigos de cada una de las víctimas abrieron cuentas de ayuda económica en GoFundMe para solicitar el apoyo de la comunidad tras el trágico accidente y el cual necesitan para realizar los servicios funerarios.

Por Brianna Valadez la meta de recaudación es de $22,000 y hasta el momento han logrado juntar $20,000 dólares.

“Con corazones destrozados y profundo dolor, compartimos la inimaginable pérdida de nuestra querida Bri. Su vida se acabó demasiado pronto en un trágico accidente automovilístico, uno que también se cobró la vida de su mejor amiga Thalía y tres de sus amigas más cercanas, más parecidas a hermanas que cualquier otra cosa. Dejaron este mundo juntas, dejando atrás familias y una comunidad cambiada para siempre”, escribió Brenda Vázquez, quien organizó la recaudación.

Mientras que para Thalia Salinas solicitaron ayuda por $28,000 logrando recaudar $24,600 dólares.

“Thalía era tranquila, pero para aquellos que la conocían bien era la persona más divertida de la sala, era ingeniosa, inteligente, leal y la verdadera administradora de nuestra casa, siempre manteniéndonos a todos a raya. Si tenías suerte de llamarla amiga, era la mejor amiga que tenías. En el último año de su vida se convirtió en tía”, compartió Zaina Atyani.

“Íbamos camino a celebrar el cumpleaños de Thalia”

Las cinco jóvenes se conocieron desde secundaria y se hicieron amigas inseparables, según comentó CBS News, quien publicó un comunicado de la familia Salinas.

“No hay palabras para describir lo devastados que estamos. Íbamos camino a celebrar el cumpleaños de Thalia en Kingsland, Texas, en su lugar favorito —en el lago— con toda su gente favorita. Entonces nos enteramos del fallecimiento de las niñas en el peor accidente que jamás pudiéramos imaginar. Nunca nos recuperaremos de la pérdida de Thalia, Brianna, Ruby, Jackie y Desi”.

