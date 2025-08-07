DT de Pumas denunció amenazas de muerte contra Álvaro Ángulo antes del duelo ante Inter Miami

El entrenador de los Pumas UNAM Efraín Juárez denunció este miércoles que el defensor colombiano Álvaro Ángulo fue víctima de amenazas de muerte, recibidas en su teléfono y correo electrónico horas antes del partido frente a Inter Miami por la Leagues Cup.

El encuentro, disputado en el Chase Stadium, terminó con una derrota 3-1 para los universitarios, lo que significó su eliminación del torneo. Juárez aseguró que la situación afectó emocionalmente al jugador de 28 años.

“Hoy en la mañana, un jugador mío que jugaba en Independiente, Álvaro (Ángulo), recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono”, declaró el técnico en la rueda de prensa posterior al compromiso. Consultado sobre el posible origen de los mensajes, respondió: “No sé de dónde”.

Juárez enfatizó que el club ya inició una investigación interna para esclarecer los hechos: “Estamos en una investigación interna del club”, afirmó.

Ángulo llegó a Pumas el pasado 15 de julio, procedente del Club Atlético Independiente de Argentina, donde todavía mantiene disputas de tipo económico. Según el entrenador, el estado anímico del jugador fue seriamente impactado por las amenazas, aunque decidió disputar el partido.

Por el momento, Pumas no ha emitido un comunicado oficial adicional, pero se espera que se refuercen los protocolos de seguridad para el futbolista colombiano mientras continúan las indagaciones.

Sigue leyendo:

–Thomas Müller ficha por Vancouver Whitecaps y se une a la lista de estrellas europeas en la MLS

–Liverpool acuerda traspaso de Darwin Núñez a Al Hilal por más de $57 millones de dólares

–NYCFC queda fuera de la Leagues Cup al caer frente a Toluca