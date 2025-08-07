El Kremlin confirmó que Putin aceptó reunirse con Trump en los próximos días

El Kremlin anunció que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron mantener una reunión en los próximos días. Aunque todavía no se ha establecido una fecha ni un sitio específico, las conversaciones sobre la cumbre ya están en marcha.

La información la dio a conocer Yuri Ushakov, asesor de Putin, quien aseguró que “el lugar de la reunión entre los presidentes de la Federación Rusa y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, ya está acordado, y el Kremlin informará al respecto más adelante”.

Asimismo, el asesor sugirió que Rusia cuenta con “muchos amigos que están dispuestos a ayudarnos a organizar tales eventos” y mencionó específicamente al presidente de los Emiratos Árabes Unidos como uno de los posibles anfitriones.

“Creo que decidiremos, pero sería uno de los lugares más adecuados, bastante adecuados”, afirmó. Sin embargo, tanto Moscú como Washington aún no han confirmado ninguna ubicación oficial para la reunión.

Punto crítico en las relaciones entre EE.UU. y Rusia

La información del posible encuentro llega en un momento crítico en medio de las expectativas por una solución ante la guerra en Ucrania y tras la reunión entre Witkoff y Putin el miércoles pasado, antes del plazo impuesto por Trump para que Moscú resuelva su postura respecto a Ucrania.

“¡Se lograron grandes avances! Posteriormente, informé a algunos de nuestros aliados europeos. Todos coinciden en que esta guerra debe terminar, y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas”. expresó Trump en sus redes.

Sin embargo, el mandatario advirtió que si Putin no acepta un alto el fuego antes del 8 de agosto, impondría medidas económicas adicionales, incluyendo sanciones secundarias dirigidas a países como India y China que exportan combustibles fósiles a Rusia.

Con información de ABC News

