El portal del león: qué significa y por qué es el 8/8

El portal del León del 8/8 es considerado el portal energético más poderoso del año, por su fuerza y sus efectos positivos, una fecha que es observada desde hace miles de años por civilizaciones antiguas, alquimistas, astrólogos y numerólogos.

Cada año, el 8 de agosto, se abre un portal cósmico que promete ser una oportunidad única para conectar con nuestra esencia más luminosa. Aunque no es un evento astronómico visible, el Portal del León es reconocido en la comunidad espiritual por su profunda carga vibratoria.

Se dice que, gracias a su carga energética, el portal, también conocido como el Portal Lionsgate, permite conectar de manera más profunda con nuestro yo superior y con las fuerzas de manifestación del universo.

Qué sucede en esta fecha

Durante esta fecha, se produce una alineación astronómica entre la Tierra, el Sol (en el signo de Leo) y la estrella Sirio, considerada una fuente de sabiduría y poder espiritual en muchas culturas antiguas.

Esta configuración cósmica da lugar a una intensa descarga energética que favorece la transformación interior, la claridad y la abundancia. Lo que invita a conectar con la intuición, la conciencia y la manifestación de deseos alineados con propósitos individuales.

En este sentido, es un portal que se conecta con la energía del éxito, la abundancia, el dinero, el poder y la autoridad. Esta fecha representa un momento único para realizar rituales pidiendo voluntad para desarrollar nuestros planes, estimular nuestra independencia.

El portal está “abierto” entre el 26 de julio y el 12 de agosto, pero su poder se intensifica muy en especial este 8 de agosto. Así, los siguientes cuatro días -hasta el 12/8- se consideran los días más afortunados del año.

Para la numerología, el número 8 representa el infinito, el equilibrio y el orden cósmico. También se asocia con el poder, el éxito y la manifestación. También es la unión de lo materia y lo espiritual.

Además, el número 8 simboliza el infinito, la transformación y los ciclos eternos, convirtiendo este día en un momento clave para atraer abundancia, éxito y renovación energética.

El doble 8 (8/8) amplifica notoriamente estas energías y convierte a esta fecha en un momento potente para establecer intenciones y perseguir nuestros objetivos.

El portal del León de este 8/8 es el momento ideal para liberarnos de las estructuras y romper con los patrones que nos impiden llegar a ser lo que deseamos en lo profundo de nuestro ser.

Para poder acceder a esta influencia, es importante intencionar todo lo que queremos y buscamos para que se manifieste con amor e intensidad.

Uno de los rituales más populares y simbólicos para el Portal 8/8 consiste en: