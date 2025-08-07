Examen para ingresar a NYPD ahora es gratis; próximo plazo 14 de agosto

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Nueva York enfrenta una de sus peores crisis de personal en el Departamento de Policía (NYPD). Con una plantilla de apenas 33,695 agentes, el número actual es el más bajo en más de 3 décadas, superando en negatividad a las cifras de 1990, cuando el cuerpo contaba con 32,451 oficiales. Esta alarmante situación ha generado preocupaciones sobre la seguridad pública en la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Las razones detrás del éxodo de oficiales son múltiples. Cada mes se retiran o renuncian aproximadamente 200 policías. Los sindicatos argumentan que los principales factores que explican esta deserción son las extensas jornadas laborales, el ambiente hostil generado por ciertos sectores políticos, y las reformas penales impulsadas desde 2020, que, según críticos, han debilitado la autoridad policial y fomentado un clima de impunidad. A esto se suma el desgaste físico y emocional de los agentes, lo que ha llevado a un incremento del 11% en las jubilaciones solo en 2025.

NYPD busca nuevos oficiales: cómo aplicar sin pagar inscripción

En medio de esta crisis, el NYPD ha lanzado una nueva convocatoria para reclutar agentes, permitiendo que los aspirantes se inscriban sin necesidad de pagar la tarifa de aplicación. El plazo para registrarse está abierto hasta el jueves 14 de agosto de 2025, y el examen de ingreso se ofrece de manera mensual.

Los interesados deben registrarse a través del portal del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS, por sus siglas en inglés), donde podrán encontrar toda la información necesaria y presentar su solicitud de forma electrónica.

Requisitos para postularse

Los candidatos que deseen convertirse en oficiales del NYPD deben cumplir con ciertos requisitos académicos, físicos y legales. A continuación, se detallan los criterios principales:

1) Haber completado 24 créditos universitarios con un promedio mínimo de 2.0 o tener diploma de bachillerato y 2 años de servicio militar a tiempo completo con honores.

2) Tener al menos 20 años y 6 meses al momento de ser nombrado policía.

3) No haber cumplido los 35 años al inicio del período de aplicación.

4) Poseer ciudadanía estadounidense.

5) Tener una licencia de conducir válida del estado de Nueva York al momento de la contratación.

6) Pasar exámenes médicos, psicológicos, físicos y de drogas.

7) No tener antecedentes penales relevantes ni condenas por delitos graves o violencia doméstica.

También se requiere dominar el idioma inglés, tanto a nivel oral como escrito, y demostrar un historial de buena conducta, ya que el proceso de selección incluye una evaluación exhaustiva de carácter y antecedentes.

Si tienes entre 20 y 35 años, podrías convertirte en policía de Nueva York. (Foto: Yuki Iwamura/AP)

¿Qué hace un oficial de policía en Nueva York?

Los oficiales del NYPD realizan diversas funciones orientadas a proteger a la comunidad, hacer cumplir la ley y garantizar el orden público. Entre sus responsabilidades se incluyen:

* Patrullar zonas asignadas a pie o en vehículos.

* Responder a emergencias, delitos en curso, accidentes de tránsito y reportes ciudadanos.

* Investigar delitos y entrevistar a testigos, víctimas y sospechosos.

* Emitir citaciones, arrestar a sospechosos y custodiar evidencia.

* Participar en operativos de control de multitudes en eventos masivos como marchas, conciertos o manifestaciones.

* Redactar informes, comparecer en tribunales y mantener registros precisos de sus actividades.

Cabe destacar que el trabajo implica exposición a condiciones físicas exigentes y turnos rotativos, incluyendo noches, fines de semana y días festivos. También se requiere portar equipo pesado y mantenerse en constante estado de alerta.

Salario competitivo y beneficios

El salario inicial para un oficial del NYPD es de $55,942 dólares anuales, con incrementos que pueden llevarlo hasta $109,352 después de 5 años y medio de servicio. Además del sueldo base, los oficiales reciben:

* Asignación anual para uniformes.

* Pago por días festivos trabajados.

* Aportes del gobierno a fondos de pensiones y seguros médicos.

* Diferencial salarial del 2.25% por tareas de vigilancia en vecindarios.

Estos beneficios hacen del cargo de oficial de policía una opción profesional sólida y con potencial de crecimiento a largo plazo.

¿Cómo es el examen?

El examen de ingreso es una prueba de opción múltiple por computadora. Para aprobarlo se requiere obtener al menos 70 puntos sobre 100. La prueba evalúa habilidades críticas para el desempeño del cargo, como: razonamiento lógico y deductivo, memoria y comprensión lectora, expresión escrita, capacidad para identificar problemas y orientación espacial y visualización.

El puntaje final obtenido determinará la posición del candidato en la lista de elegibles. Aquellos con mejor puntuación tendrán más posibilidades de ser llamados para continuar con el proceso de incorporación.

Bonificaciones especiales

Existen algunos incentivos adicionales para ciertos candidatos:

* Residencia en Nueva York: quienes vivan en cualquiera de los cinco condados pueden recibir 10 puntos extra en el examen.

* Veteranos militares y familiares de policías o personal de emergencia caídos en servicio pueden calificar para créditos preferenciales, siempre y cuando aprueben el examen.

Es importante solicitar estos créditos durante el proceso de aplicación, ya que no se aceptarán solicitudes después de que se publique la lista de elegibles.

Requisitos adicionales y advertencias

Los candidatos deben estar conscientes de que el proceso incluye pruebas aleatorias de drogas durante la academia y su carrera profesional. El NYPD mantiene una política de cero tolerancia hacia el consumo de sustancias ilegales.

Además, los oficiales deben residir en la ciudad de Nueva York o en uno de los siguientes condados: Nassau, Westchester, Suffolk, Orange, Rockland o Putnam.

Para más detalles sobre cómo postularse, se puede visitar el sitio web oficial de DCAS en: https://www.nyc.gov/dcas. También es posible llamar al número de reclutamiento 212-RECRUIT.

Si sueñas con proteger tu ciudad y hacer una diferencia en la comunidad, esta es tu oportunidad. Aplica antes del 14 de agosto y únete al NYPD.

Sigue leyendo:

* Aumentan lucha contra delitos de calidad de vida en la Gran Manzana

* Nueva división de ‘Calidad de Vida’ de NYPD se expandirá a toda la Gran Manzana

* 500 bodegas de NYC se equiparán con tecnología para pedir ayuda en casos de emergencia