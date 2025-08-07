Gabriel Soto cierra la puerta a una reconciliación con Geraldine Bazán

Gabriel Soto y Geraldine Bazán anunciaron su separación en noviembre de 2017. Sin embargo, durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México, le consultaron si estaría dispuesto a retomar su relación sentimental con la actriz y madre de sus dos únicas hijas, y sin rodeos dijo: “No, ya pasó hace muchos años, ya pasó hace mucho”.

La pregunta se habría registrado debido a la buena relación que ambos sostienen. Y es que asisten a actividades y momentos importantes de sus dos hijas, y hasta fotos familiares se toman, lo que ha llamado la atención de los fanáticos. Sin embargo, en diversas ocasiones han dejado claro que todo lo hacen para que sus hijas crezcan en un ambiente sano y sin disputas entre sus padres.

“La verdad es que hemos tenido una buena relación y siempre lo hemos dicho, por el bienestar de nuestras hijas, y hemos hecho un gran equipo. Lo importante es apoyarnos y apoyarlas a ellas, que finalmente son nuestra vida; lo hemos dicho y lo hemos demostrado cada vez que podemos”, añadió Gabriel.

El galán de telenovelas también mencionó que se siente muy feliz de todos los pasos que sus hijas están dando, y evidentemente también necesitan estar al lado de su madre. Ellos, de una forma muy madura, han sabido llevar la situación: “Están creciendo, y ahora, sí que la graduación de mi hija chiquita, Miranda, es parte de, y la verdad es que estoy muy contento de que estén cumpliendo sus sueños, de que estén creciendo y logrando cosas importantes”.

Soto mencionó que, con la edad que tiene su hija mayor, han sabido lidiar con todo lo que implica ser adolescente y tener novio. Aunque explicó que ya sienten que saben manejar mejor la situación, y se están preparando para todo lo que viene con su hija más pequeña, que es Miranda, debido a que pueden existir patrones que quizás ella crea que puede hacer, pero no es correcto por ser tan pequeña.

“Ya estamos curados de espanto porque lo estamos pasando con Elisa, la mayor, que ya está a punto de cumplir 17 años, y ya nos toca la segunda ronda ahora con Miranda. Pero bueno, es más experiencia y vienen remasterizados los niños chiquitos porque ven a sus hermanos grandes y quieren hacer lo mismo a una edad más corta”, dijo a los reporteros.

