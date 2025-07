Julián Gil le escribió a Gabriel Soto tras declaraciones sobre Marjorie de Sousa

Julián Gil fue uno de los participantes de “Secretos de Parejas”, transmitido por Canela TV, y durante uno de los episodios mencionó a Gabriel Soto, con quien se le vinculaba a Marjorie de Sousa. Así, el argentino explicó que Irina Baeva nunca fue la tercera en discordia; todo lo contrario, la venezolana aparentemente habría sido la principal causante de la separación entre el mexicano y Geraldine Bazán.

El actor argentino, debido a la polémica generada, se vio en la obligación de escribirle a Gabriel para aclarar la situación de las declaraciones que ofreció durante un reality show. Espera que pronto puedan sentarse a conversar y agregó que estaría dispuesto a disculparse con él de ser necesario, ya que Soto, luego de enterarse de lo que dijo, desmintió que las cosas ocurrieran de esa manera.

“Yo le escribí a Gabriel y quedé en verlo. Pasó eso y me fui. Ahora yo imagino que lo buscaré para verlo. Y me siento con cualquiera. Yo no hice ningún delito… Si él la necesita (una disculpa), sí. Porque yo soy alguien que quiero mucho del medio, lo respeto muchísimo. También estuvo metido en este pedo innecesario. Si le tengo que pedir perdón a él, sí. ¿Por qué no? Es de hombre pedir perdón, ¿no?”, reseñó Agencia México.

¿Qué dijo Gabriel Soto tras las declaraciones de Julián Gil?

“Yo no hablo de eso ya. Ya no va a hablar menos de terceras personas. Ya platicaré con él en persona. Cosas que no son ciertas, pues nada digo yo, que finalmente ando concentrado en lo mío y concentrado en mi salud, que es lo más importante también, y en mis hijas”, dijo Gabriel Soto durante un encuentro con los reporteros.

Geraldine Bazán también le respondió a Julián Gil

Geraldine Bazán mostró su rechazo a las declaraciones que ofreció Julián en Canela TV, ya que considera que no es un tema del que él deba hablar en público, y menos cuando no se vio directamente afectado por lo ocurrido. Para quienes tienen dudas, los envió a consultar su canal de YouTube.

“Yo siempre he hablado con la verdad y la verdad está en mi canal de YouTube desde hace 7 años. Quien tenga dudas, que vaya mi canal de YouTube y ahí están todas las respuestas. Que alguien se involucre en un tema que no es suyo me parece lo más bajo, la verdad“, dijo a la prensa.

