Hija de Hulk Hogan denuncia especulación e incertidumbre en la muerte de su padre y se ofrece a pagar autopsia

“Especulación e incertidumbre”. Eso fue lo que denunció la hija de Hulk Hogan en torno a la muerte de su padre. Este jueves, a través de las stories de su cuenta en Instagram, Brooke Hogan emitió un comunicado donde se ofreció a pagar una nueva autopsia para esclarecer la causa de muerte de la leyenda de la lucha libre.

El mensaje de Brooke se da dos días después del funeral de Hogan y luego de que su esposa revelara que el cuerpo del mítico luchador aún no ha sido incinerado.

“Me alegra ver que mi padre no ha sido incinerado y que Sky está esperando debido a cuestiones familiares. Con toda la especulación e incertidumbre sobre la muerte de mi padre, quiero ofrecerme personalmente a pagar una autopsia si eso es lo que se necesita para realizarla. La dignidad y el legado de mi padre lo merecen”, escribió.

Comunicado de Brooke Hogan en Instagram. Foto; Captura de pantalla.

Las dudas de la hija de Hulk Hogan sobre la causa de su muerte

Las autoridades forenses del estado de Florida confirmaron que Hulk Hogan murió por un infarto agudo de miocardio, consecuencia directa de una leucemia linfocítica crónica.

Sin embargo, el pasado martes, en una entrevista con ‘Bubba the Love Sponge’, la hija de Hogan no se mostró convencida sobre la leucemia de su padre. “Porque sí, puedes tener un ataque al corazón, pero la pregunta es cuál fue la razón del ataque al corazón”, dijo.

Brooke compartió que nunca estuvo enterada sobre el cáncer de su padre. Incluso, lo puso en duda asegurando que prácticamente imposible que no se le hubiera detectado antes, pues ella tuvo acceso a exámenes sanguíneos y fue testigo de múltiples cirugías del ícono de la WWE.

“Iba a un especialista antienvejecimiento y también, solo después de pasar por todas las cirugías, tienes que hacer un panel de sangre antes de cualquier cirugía mayor. ¿Cómo es que nadie captó un alto recuento de glóbulos blancos?”, expresó.

“Eso es lo que me tiene desconcertado (…) porque están diciendo: ‘Oh, tenía leucemia’. Y vi su análisis de sangre cada vez. Un médico dijo que su sangre es como la de un hombre de 25 años. Quiero decir, él cuidó más su cuerpo”, reveló.

Hulk Hogan, cuyo nombre era Terrence Gene Bollea, murió el pasado 24 de julio a los 71 años en su residencia de Clearwater.



Sigue leyendo:

· Hulk Hogan había hipotecado su casa dos años antes de morir

· Forense revela la causa oficial del fallecimiento de Hulk Hogan

· Hija de Hulk Hogan siembra dudas sobre la leucemia de su padre