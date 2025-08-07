Lotería: mujer juega por años los mismos números y por fin gana $500,000

Una mujer en Carolina del Sur demostró que la perseverancia también puede dar frutos en la lotería. Luego de años jugando siempre los mismos números, finalmente ganó un premio mayor de $507,000 dólares en el juego Palmetto Cash 5.

El boleto ganador fue adquirido en la tienda Cuz’s Corner, ubicada en South Congress Street, en la localidad de Winnsboro.

De acuerdo con la Lotería de Educación de Carolina del Sur, la mujer —originaria de la región conocida como Midlands— llevaba tiempo utilizando esa misma combinación de números cada vez que jugaba.

Cuando vio que había ganado el premio mayor, su reacción fue breve pero significativa: “Ya era hora”, recordó haber pensado.

Poco después, describió el momento como algo fuera de lo común: “Fue irreal”.

El juego Palmetto Cash 5 comienza con un premio base de 100,000 dólares y acumula valor cada vez que no hay un ganador.

En esta ocasión, el premio había crecido durante 23 sorteos consecutivos sin ganador, hasta alcanzar los $507,000.

La ganadora aseguró que piensa invertir su dinero cuidadosamente.

No se dieron a conocer datos de la identidad de la ganadora.

