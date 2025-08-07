Mujer de Carolina del Norte gana $2 millones en raspadito: su segundo gran premio este verano

Jennifer Kleinendorst, una residente de Willow Spring, Carolina del Norte, acaba de vivir lo que muchos solo sueñan: ganó su segundo gran premio de lotería en un solo verano.

La afortunada mujer se llevó nada menos que $2 millones de dólares tras jugar un boleto del juego instantáneo “100X The Cash”, según informó la Lotería de Educación de Carolina del Norte en un comunicado emitido el 5 de agosto.

El boleto ganador fue comprado en una tienda de conveniencia ubicada en Fuquay-Varina, un pequeño municipio al sureste del estado y a unas 166 millas de Charlotte. Con solo $20 invertidos en el boleto raspadito, Kleinendorst logró vencer las probabilidades que eran de 1 en 1,540,530 para llevarse el premio mayor.

Una segunda victoria en solo semanas

Este premio no es el primero que Jennifer gana en 2025. Apenas en junio, fue también la ganadora de un gran premio de $250,000 en el juego de sorteo “Multiply The Cash Second Chance”, una modalidad que permite a los jugadores participar nuevamente con boletos no ganadores para obtener otra oportunidad de ganar.

Ganar 2 premios principales en tan corto periodo ha dejado sorprendidos incluso a los funcionarios de la lotería. “Es raro que una persona tenga tanta suerte en tan poco tiempo”, comentaron representantes del organismo estatal, quienes también recordaron que el juego “100X The Cash” comenzó en enero de este año y aún tiene premios disponibles.

De los 4 premios principales de $2 millones disponibles en el juego “100X The Cash”, solo 2 han sido reclamados hasta la fecha, incluyendo el de Kleinendorst. Esto significa que aún quedan 2 premios millonarios esperando a sus futuros ganadores.

Este tipo de boletos instantáneos ofrecen diferentes rangos de premios y son populares entre quienes buscan resultados inmediatos sin esperar sorteos semanales. Además del premio principal de $2 millones, “100X The Cash” ofrece múltiples premios menores que pueden ir desde los $20 hasta varios miles de dólares.

Aunque no se revelaron muchos detalles sobre lo que planea hacer con su dinero, Kleinendorst seguramente se convirtió en un ejemplo de que la suerte puede tocar más de una vez. Su historia ha generado gran interés entre los medios locales y usuarios en redes sociales, muchos de los cuales expresaron su asombro por la doble victoria.

La ganadora declaró en entrevistas anteriores que participa frecuentemente en juegos de lotería, pero que nunca imaginó que podría ganar 2 veces en tan poco tiempo y con premios de esa magnitud.

La Lotería de Educación de Carolina del Norte no solo cambia la vida de ganadores como Kleinendorst, sino que también contribuye significativamente a la financiación del sistema educativo estatal. Parte de las ventas de cada boleto se destina a becas, transporte escolar y construcción de nuevas escuelas públicas, entre otros rubros.

En 2024, la lotería reportó haber contribuido con más de $1,000 millones al sistema educativo, reafirmando su papel como una herramienta de apoyo social más allá del entretenimiento.

Para quienes quieran probar suerte como Jennifer, el boleto “100X The Cash” está disponible por un costo de $20 en tiendas autorizadas por la lotería. Los jugadores deben raspar las áreas indicadas y buscar símbolos ganadores o multiplicadores, que varían entre 2X y 100X el valor del premio.

Además, los boletos no ganadores pueden ser ingresados en sorteos de “segunda oportunidad” como el que también le dio un cuarto de millón de dólares a Kleinendorst en junio.

Las autoridades recomiendan jugar de forma responsable y ver la lotería como una forma de entretenimiento, no como un método para obtener ingresos.

