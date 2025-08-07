Reportan que Iñigo Martínez deja el FC Barcelona para ser compañero de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr

El FC Barcelona está muy cerca de perder al defensor central Iñigo Martínez, que se encuentra en negociaciones muy avanzadas con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

De hecho, las tres partes ya están en conversaciones porque el jugador tiene contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2026.

La noticia, avanzada por el periodista Fabrizio Ronano, ha sido totalmente inesperada porque el jugador es capital para Hansi Flick.

Pero la oferta del club de Arabia Saudí es irrechazable a nivel económico y el central, de 33 años, parece decidido a aceptarla. El FC Barcelona liberará más de $14 millones de dólares de espacio salarial porque Iñigo renuncia a su ficha íntegra.

Sin traspaso para el FC Barcelona

El club entiende que Íñigo siempre ha sido honesto con el club y por eso quieren premiar su actitud. Este es el motivo por el que no van a poner ningún impedimento a su salida.

El club facilita su marcha al no pedir traspaso y se ahorra el salario del jugador que a la vista de cómo tienen el ‘Fair Play’ es una buena noticia ya que genera más de $14 millones de dólares, aunque de momento no puede disponer todo ese dinero.

Además, no hay que olvidar que el club tiene ‘overbooking’ de centrales en la plantilla. La opción de la Dirección Deportiva y de Flick era que Christensen saliera en este mercado, pero el danés no estaba por la labor.

Con la marcha de Íñigo, el defensa se quedará en la plantilla y Flick tendrá como centrales a Cubarsí, Araujo, Eric García y el danés. Además, tiene a otros dos jugadores como son Koundé y Gerard Martín que pueden actuar en esa posición.

