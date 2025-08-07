Retiran ensalada de papas del mercado en 5 estados por alérgeno no declarado

Un error de etiquetado obliga el retiro de voluntariamente del mercado de 66 unidades de ensalada Hans Kissle Red Potato Bliss, por un alérgeno no declarado (trigo) en la etiqueta, en cinco estados del país, incluyendo Nueva York y Nueva Jersey, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El retiro fue notificado por la empresa Haverhill a la FDA, debido a que el producto contiene trigo no declarado y puede causar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal a las personas alérgicas o con sensibilidad severa.

Cómo identificar el producto retirado del mercado

La FDA publicó en su sitio web una imagen con la etiqueta del producto. Crédito: FDA | Cortesía

El problema se originó por un error de etiquetado de 66 envases, ya que hay una discrepancia importante en el empaque: el producto es la “Ensalada de Pasta Tricolor Twist Hans Kissle”, pero la etiqueta superior lo identifica incorrectamente como “Ensalada de Papa Red Bliss Hans Kissle”. El producto contiene trigo, que no se declara en la etiqueta superior.

El producto se distribuyó a los puntos de venta minoristas de Stop and Shop en cinco estados: Massachusetts (MA), Rhode Island (RI), Connecticut (CT), Nueva Jersey (NJ) y Nueva York (NY).

“Ensalada de Papa Red Bliss Hans Kissle”: en su presentación de envase de plástico transparente de 473 ml (16 onzas) con tapa blanca. El producto tiene impreso en la parte de superior el código UPC 036217673706 y fecha de caducidad: 20/08/2025.

¿Cuáles son los síntomas de alergia por trigo?

El error de etiquetado expone a los consumidores del producto a un ingrediente no declarado: trigo, uno de los nueve alergenos responsables de la mayoría de las intoxicaciones alimentarias en Estados Unidos.

Las personas sensibles o alérgicas al trigo al estar en contacto con el alimento incluyendo la inhalación de harina de trigo puede generar síntomas como: hinchazón, picazón o irritación de la boca o la garganta, urticaria, sarpullido que provoca picazón o hinchazón en la piel, congestión nasal, dolor de cabeza, dificultad para respirar, cólicos, náuseas o vómitos, diarrea y anafilaxia.

Aunque hasta la fecha no hay reporte de enfermedades ni reacciones adversas relacionadas con este problema, se insta a los clientes que revisen el producto y de ser uno de los que están sujeto a retiro, evite su consumo, descarte o regrese al lugar de la compra. En caso de alguna duda, comuníquese con Hans Kissle al 978-556-4500, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este.

Sigue leyendo:

–FDA eleva el riesgo del retiro de 64,800 libras de mantequilla Bunge por alérgeno no declarado

-Retiran paquetes de frutas liofilizadas Member’s Mark de Sam’s Club por riesgo de Listeria

-Tu Celsius podría tener vodka: Retiran del mercado la bebida energética por error de etiquetado