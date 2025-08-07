Tenista Elina Svitolina recibió graves amenazas tras perder en Montreal: “Espero que mueras”

La tenista ucraniana Elina Svitolina denunció públicamente las amenazas e insultos que recibió a través de redes sociales por su derrota el miércoles en los cuartos de final del Masters de Montreal frente a la japonesa Naomi Osaka por 6-2 y 6-2.

A través de sus cuentas oficiales, la exnúmero tres del mundo expuso algunos de los mensajes intimidantes y dejó en evidencia el nivel de agresividad que puede llegar a sufrir un deportista en este tipo de situaciones.

Uno de los mensajes que más impacto generó fue el que le enviaron deseándole la muerte esa misma noche.

Ante estas expresiones de odio, Svitolina respondió con firmeza: “Soy madre antes que atleta, y la forma en la que hablas a una mujer y a una madre es vergonzosa. Las madres estarían decepcionadas si vieran tus mensajes”.

Algunos de los mensajes abusivos que compartió Svitolina hacían referencia a la guerra con Rusia.

Elina Svitolina showed the abusive & horrific messages she received from bettors after her loss to Naomi Osaka in Montreal.



Her response to them:



Ataques contra el esposo de Svitolina

El impacto de estos ataques no se limitó a Svitolina. Su esposo, el tenista francés Gaël Monfils, también fue blanco de insultos racistas.

La situación pone de relieve la vulnerabilidad de los deportistas y sus familias ante el odio que circula en las plataformas sociales, especialmente tras derrotas que frustran las expectativas de los apostadores.

La relación entre el auge de las apuestas deportivas y el incremento de los abusos en línea ha sido objeto de análisis por parte de organismos reguladores del tenis.

Un estudio reciente, citado por Punto de Break, determinó que los apostadores enojados generaron casi la mitad de los mensajes abusivos dirigidos a jugadores en redes sociales durante el último año. Esta tendencia preocupa a las autoridades del tenis, ya que afecta la integridad y el bienestar emocional de los deportistas.

