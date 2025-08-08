Aún hay 40% víctimas por identificar en ataques terroristas 9/11 en Nueva York: 1,100 personas 24 años después

A casi 24 años del mayor ataque terrorista en la historia de EE.UU., los restos de tres nuevas víctimas han sido identificados, pero aún hay 1,100 personas que se presumen murieron allí, pero de cuyos cuerpos no se ha ubicado oficialmente ningún resto.

Estas tres últimas identificaciones son las primeras desde 2024. Las nuevas coincidencias de ADN elevan el número de víctimas identificadas a 1,653, según las autoridades. Pero 1,100 víctimas -el 40% de las fallecidos- aún no han sido identificados, destacó Daily News.

Utilizando los avances en la tecnología del ADN, los científicos de la Oficina Forense de la Ciudad (OCME) ahora sumaron a la lista de víctimas identificadas a Ryan Fitzgerald, de Floral Park, Long Island; Barbara Keating, de Palm Springs, California; y otra mujer cuyo nombre se mantiene en reserva a petición de la familia.

La identificación de Fitzgerald se confirmó mediante pruebas de ADN de restos recuperados en 2002, afirmó el Dr. Jason K. Graham, jefe de la OCME. La identificación de Keating se confirmó mediante pruebas de ADN de los restos recuperados por primera vez en 2001, igual que en el caso de la otra mujer.

“Casi 24 años después del desastre del World Trade Center, nuestro compromiso de identificar a los desaparecidos y devolverlos a sus seres queridos se mantiene más firme que nunca”, declaró el Dr. Graham en un comunicado. “Cada nueva identificación demuestra la promesa de la ciencia y el continuo apoyo a las familias a pesar del paso del tiempo. Continuamos con esta labor como nuestra forma de honrar a los desaparecidos”.

Desde el 11 de septiembre de 2001 miles de víctimas han sido progresivamente identificadas utilizando diversos métodos. De tanto en tanto se agregan nuevas confirmaciones, pero la lista de casos pendientes sigue larga, prolongando el dolor y la angustia de las familiares.

Casi 3 mil personas murieron en los atentados de ese día en Nueva York, Washington y Pensilvania, en el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. Sólo 60% de las víctimas fatales de ese día han sido identificadas. Varios más han perecido o reportado enfermedades en años posteriores, a consecuencia de los hechos, pues el colapso del World Trade Center (WTC) envió una nube de polvo espeso sobre el Bajo Manhattan y hubo incendios durante semanas. Miles de trabajadores de la construcción, oficiales de policía, bomberos, voluntarios y otros pasaron tiempo trabajando en el hollín, a menudo sin la protección respiratoria adecuada. Previamente, en febrero de 1993 ya había habido un ataque mortal en el World Trade Center.

Desde 2001 el trabajo ha sido arduo, pero los resultados han sido lentos. La OCME todavía está intentando identificar restos humanos entre los escombros y logrando avances. “Ésta no es sólo la investigación forense más grande en la historia de Estados Unidos, sino también la más difícil”, comentó el año pasado al New York Post Mark Desire, subdirector de la OCME.

También ha habido hallazgos paralelos, como el caso de Patricia Kathleen McGlone, una adolescente desaparecida en 1970 y hallada muerta en 2003 en Midtown Manhattan y que sólo fue identificada en 2024, cuando un árbol genealógico condujo a una coincidencia con un familiar suyo que murió el 11 de septiembre de 2001.

Charles G. Wolf, quien encabezó el Fondo de Compensación a las Víctimas (VCF) del 11 de Septiembre, dijo el año pasado que no esperaba que los restos de su esposa Katherine sean alguna vez identificados, parte del enorme 40% de las víctimas de ese día en las que no ha habido coincidencia de ADN. Wolf dijo que sabía que Katherine estaba en el piso 97 de la Torre Norte del World Trade Center la mañana de los ataques y presume que murió inmediatamente después de que el Vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra el rascacielos.