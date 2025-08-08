Calendario escolar NYC 2025-2026: cuándo es el regreso a clases

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCPS, por sus siglas en inglés) publicó el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, fijando el jueves 4 de septiembre de 2025 como el primer día de clases para estudiantes desde 3-K hasta grado 12.

El año académico se extenderá hasta el viernes 26 de junio de 2026, abarcando casi 10 meses de actividades educativas, recesos, celebraciones culturales y exámenes.

De acuerdo con PIX11, este itinerario impacta a cientos de miles de alumnos inscritos en el sistema educativo público más grande de Estados Unidos. La agenda busca facilitar la planificación familiar, incluyendo días festivos, religiosos y civiles, conferencias entre padres y maestros, pruebas estatales y jornadas administrativas.

Inicio de clases y primeras reuniones con padres

El regreso a clases está programado para el 4 de septiembre, marcando el arranque de las actividades presenciales en todos los niveles escolares. Apenas 2 semanas después comenzarán las conferencias entre padres y maestros, fechas clave para el seguimiento académico de los estudiantes:

* Miércoles 17 de septiembre: escuelas primarias y centros de Pre-K.

* Jueves 18 de septiembre: escuelas intermedias y programas D75.

* Jueves 25 de septiembre: escuelas secundarias, K-12 y 6-12.

Las autoridades recuerdan que las fechas podrían variar según las necesidades de cada plantel, por lo que se recomienda confirmar en el portal oficial schools.nyc.gov/calendar.

En caso de cierres por condiciones meteorológicas adversas u otras emergencias, la instrucción continuará de manera remota, garantizando la continuidad del aprendizaje.

Festivos de septiembre y octubre

El primer receso del año escolar llegará con Rosh Hashaná, que suspenderá clases el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre.

En octubre, las escuelas permanecerán cerradas en las siguientes fechas:

* Jueves 2 de octubre: Yom Kipur.

* Lunes 13 de octubre: Día del Patrimonio Italiano y de los Pueblos Indígenas.

* Lunes 20 de octubre: festividad de Diwali.

Estos días reflejan el enfoque multicultural del sistema educativo de NYC, que incorpora celebraciones religiosas y culturales diversas.

Los distintos feriados que se concederán en la escuelas de NYC para el siguiente ciclo escolar es muestra del respeto y de la importancia que hay que darle a la diversidad cultural. (Foto: Shutterstock)

Noviembre: elecciones, Acción de Gracias y conferencias

En noviembre, el martes 4 será Día de Elecciones, el 11 se celebrará el Día de los Veteranos y del 27 al 28 se disfrutará del Receso de Acción de Gracias.

También, habrá varias conferencias con salidas anticipadas para estudiantes:

* Jueves 6 de noviembre: escuelas primarias.

* Jueves 13 de noviembre: intermedias y programas D75.

* Jueves 20 y viernes 21 de noviembre: secundarias, K-12 y 6-12.

Receso de invierno y exámenes de enero

El Receso de Invierno será del miércoles 24 de diciembre de 2025 al viernes 2 de enero de 2026, permitiendo a las familias disfrutar de las fiestas de fin de año.

En enero, el lunes 19 se observará el Día de Martin Luther King Jr., sin actividades escolares.

Los exámenes Regents se aplicarán del martes 20 al viernes 23 de enero. El lunes 26 se llevará a cabo una jornada de desarrollo profesional, en la que no asistirán estudiantes de secundaria y centros con grados 6-12, aunque los demás niveles tendrán clases normales.

Segundo semestre: recesos y celebraciones

El semestre de primavera arrancará el martes 27 de enero. El siguiente gran receso será del 16 al 20 de febrero, por vacaciones de mitad de invierno.

En marzo se realizarán nuevas conferencias. Jueves 5 y jueves 12 de marzo: primaria, Pre-K, intermedias y D75.

El viernes 20 de marzo las clases se suspenderán por la celebración de Eid al-Fitr.

El Receso de Primavera será del 2 al 10 de abril, una de las pausas más largas del ciclo escolar.

Últimos meses y fin del año escolar

En mayo, las conferencias entre padres y maestros se programan para:

Jueves 7: primaria y Pre-K.

Jueves 14: intermedias y D75.

Jueves 21: secundarias, K-12 y 6-12.

Además, el lunes 25 se conmemorará el Día de los Caídos y el miércoles 27 se suspenderán clases por Eid al-Adha.

En junio, el jueves 4 será Anniversary/Chancellor’s Conference Day y el viernes 5 estará dedicado a tareas administrativas sin asistencia de estudiantes de ciertos niveles.

Los exámenes Regents se desarrollarán del 17 al 26 de junio, con excepción del viernes 19, reservado para Juneteenth. El año escolar concluirá oficialmente el viernes 26 de junio de 2026.

Recomendación para las familias

Aunque este calendario es la guía oficial, el Departamento de Educación de NYC insiste en que cada escuela puede realizar ajustes específicos, por lo que es esencial que los padres y tutores verifiquen directamente con su centro educativo cualquier cambio o actividad extra.

La información completa y actualizada está disponible en sitio web, donde también se publican avisos en caso de suspensiones por clima u otras emergencias.

Conocer estas fechas con anticipación permite a las familias planificar mejor vacaciones, actividades extracurriculares y momentos clave para el seguimiento académico de los estudiantes.

