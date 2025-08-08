Canelo Álvarez sobre el reto de Ilia Topuria: “No está en mis planes”

El universo de los deportes de combate se ha agitado con las aspiraciones de Ilia Topuria, el peleador de la UFC, de probar suerte en el boxeo y medirse con el uno de los mejores libra por libra del mundo, Saúl “Canelo” Álvarez.

Y es que el luchador georgiano-español había lanzado en declaraciones al Diario Marca un reto al boxeador afirmando que: “Yo siento que puedo contra él. Si me dan la oportunidad de pelear con él, ¿Por qué no? “

Ante la mención de su nombre por parte de Topuria, Canelo no tardó en ofrecer una respuesta, dejando claro su punto de vista con la firmeza que lo caracteriza dentro y fuera del ring.

Ilia Topuria es uno de los mejores luchadores de artes marciales mixtas. Crédito: AP

La posibilidad de que un peleador de la UFC se enfrente a un campeón mundial de boxeo siempre genera un gran revuelo, y las palabras de Topuria no fueron la excepción. Sin embargo, Canelo, conocido por su mentalidad y su enfoque, ha puesto las cosas en perspectiva de una forma muy clara.

La contundente respuesta de Canelo a Topuria

Canelo, que se encuentra con la mirada puesta en su próximo enfrentamiento contra Terence Crawford, no se mostró ajeno a los comentarios de Topuria. Aunque expresó respeto por la carrera del peleador de MMA, el pugilista tapatío subrayó que la lista de sus rivales se decide de una sola manera.

“Yo soy el que los pongo en mi lista“, inició el mexicano en entrevista al Diario As ante las declaraciones de Topuria que lo retan a subirse al ring con él. “Ahora no entra en mis planes, por el momento, no”, fue contundente Canelo.

Además el campeón mundial aclaró que se encuenta con la mente puesta en su próxima pelea. “Estoy enfocado al 100% en Crawford, en la pelea que tengo. Normalmente, todos los medios o la prensa, siempre que tengo una pelea enfrente, hablan de otra pelea o de otro peleador, no se enfocan en lo que tenemos delante, cuando, al final de cuentas, es lo único que hay en este momento.

El mensaje de Álvarez fue una lección sutil, pero directa, sobre la jerarquía y el poder de decisión en el boxeo. Canelo no minimizó a Topuria, pero sí enfatizó que nadie puede simplemente elegirlo como rival. El respeto se gana en el cuadrilátero, y cualquier posible enfrentamiento debe seguir sus reglas. Por ahora, el campeón mexicano sigue enfocado al cien por cien en su preparación para su próxima pelea.

