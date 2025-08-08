Vergil Ortiz Jr. habla sobre la gran resistencia de Canelo Álvarez en el ring

A medida que se intensifica el debate sobre la próxima pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Terence Crawford, una voz autorizada ha surgido para reforzar la imagen de solidez del campeón mexicano.

Vergil Ortiz Jr., un destacado púgil en la categoría de peso superwelter, ha compartido una experiencia personal que resalta una de las mayores fortalezas de Canelo: su asombrosa capacidad para asimilar los golpes recibidos.

En una anécdota que ha generado revuelo en el mundo del boxeo, Ortiz relató un momento de una sesión de sparring con el mexicano, demostrando que la reputación de Canelo no es casualidad.

En sus declaraciones, Ortiz no dudó en alabar no solo la fuerza de los puños de Canelo, sino también su resistencia inquebrantable. “Pega fuerte y tiene una gran capacidad de absorción de los golpes que recibe”, afirmó Ortiz, reconociendo el poder del tapatío.

Canelo Álvarez vs. William Scull. Crédito: AP | AP

Sin embargo, el punto más destacado de su relato llegó cuando describió un puñetazo que él mismo conectó. “Le di el golpe más fuerte que he dado en mi vida”, confesó Ortiz, para luego describir la sorprendente reacción de su oponente: “Y la cabeza de Canelo apenas se movió“.

Este testimonio de primera mano subraya la durabilidad de Canelo y su formidable quijada, cualidades que serán clave en su esperado enfrentamiento contra Crawford.

Las palabras de Vergil Ortiz no solo añaden un capítulo más al mito del boxeador tapatío, sino que también sirven como una advertencia para cualquier rival que piense que puede vencerlo con un solo golpe de poder.

