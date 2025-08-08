Conmemoran 60 años del Medicaid y Medicare proyectando que 1,5 millones de neoyorquinos perderán estos beneficios

Congresistas demócratas de Nueva York conmemoraron esta semana el sexagésimo aniversario de la creación de los programas Medicaid y Medicare, una idea del presidente Lyndon B. Johnson como parte de la iniciativa de la ‘Gran Sociedad’, que varias décadas después, a juicio de los legisladores y analistas, se diluye de su objetivo principal de convertir a la salud como un derecho humano, tras los recortes planteados por la “Gran y Hermosa Ley Presupuestaria” impulsada por el presidente Donald Trump.

“Medicare y Medicaid no son más que atención para nuestros adultos mayores, personas con discapacidades y familias necesitadas. El proyecto de ley republicano destruye ese sustento, eliminando la cobertura para 1.5 millones de neoyorquinos y aumentando los costos para todos. Deberíamos pensar en ampliar el acceso a una atención médica asequible, no eliminarla”, sentenció en una conferencia virtual el congresista neoyorquino, Dan Goldman, quien representa a partes del Bajo Manhattan y Brooklyn.

A Goldman se unió el representante dominicano Adriano Espaillat (NY-13) y el congresista Tim Kennedy (NY-26) quienes apuntaron duramente a los números de los recortes que desde su perspectiva, traerá muchas dificultades a los más vulnerables, a los más pobres y la clase trabajadora.

Espaillat describió un panorama devastador, en el cual se esperan inclusive cierres de servicios hospitalarios comunitarios, un gran golpe para la estabilidad financiera para grandes hospitales privados de la Gran Manzana y la vida de millones de residentes de los vecindarios más pobres.

“Se trata de los programas sociales más exitosos en la historia de nuestra nación y siguen siendo esenciales para la salud y la dignidad de más de un millón de neoyorquinos. Vamos a contraatacar con todas nuestras fuerzas, este esfuerzo de los republicanos por desmantelarlo”, aseveró.

En la misma dirección, el representante Tim Kennedy llegó a escenarios más fatalistas. Aseguró que “la Ley Deplorable” del presidente Trump, obligará a hospitales a cerrar y dejará a miles de personas sin la atención que necesitan.

“Tenemos la obligación moral de luchar contra la destrucción de estos programas. Al conmemorar 60 años de Medicare y Medicaid, debemos renovar nuestro compromiso de ofrecer protección social para todos los estadounidenses”, acotó.

En contraparte, legisladores republicanos en Nueva York insisten en que la nueva ley no aplicará recortes para quienes realmente lo necesitan, sino que se inicia una “nueva etapa”, para terminar con el “despilfarro y el abuso” que supuestamente caracteriza a estos programas. A la fecha, no hay evidencias de estas afirmaciones.

En una conferencia virtual, los congresistas neoyorquinos Dan Goldman, Tim Kennedy y Adriano Espaillat hablaron de una ofensiva a favor de estos programas de salud. (Foto: Cortesía Protect Our Care)

Medicare versus Medicaid

Hay que aclarar, que Medicare es un seguro médico federal para personas mayores de 65 años y para algunas personas menores de 65 años con ciertas discapacidades o afecciones. Las facturas relacionadas con este seguro, se pagan con dos fondos fiduciarios del Tesoro de los Estados Unidos. Las personas bajo este plan de salud, cubren parte de los costos a través de primas mensuales para la cobertura médica, medicamentos, deducibles y coaseguro.

En cambio, Medicaid es un programa conjunto federal y estatal que ayuda a cubrir los costos médicos de algunas personas con ingresos y recursos limitados. El gobierno federal tiene reglas generales que todos los programas estatales de Medicaid deben seguir, pero cada estado administra su propio programa. Medicare normalmente no cubre atención en residencias de ancianos y servicios de cuidado personal.

La inscripción en Medicaid sirve como prueba automática de elegibilidad para otros programas, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en muchos estados.

Si una persona pierde su elegibilidad para Medicaid, es posible que también pierda sus beneficios de SNAP o que deba presentar documentación adicional para demostrar su elegibilidad.

Efecto en los indocumentados

Puntualmente, como han destacado informes elaborados por la contraloría municipal de NYC, en el caso de Medicaid, más de $66,8 mil millones en fondos federales, fluyen a través del presupuesto estatal para apoyar estos programas ($57,1 mil millones para Medicaid y $9.7 mil millones para el Plan Esencial).

“La Gran y Hermosa Ley Presupuestaria” reduce la financiación de Medicaid para el estado de Nueva York al imponer requisitos de trabajo y otros cambios de elegibilidad, penalizando a los estados que ofrecen programas de seguro financiados exclusivamente por el estado a inmigrantes indocumentados y reduciendo las opciones estatales para imponer impuestos a los proveedores.

El gobierno estatal ha compartido en varios comunicados los datos que muestran “que la ley recientemente promulgada, que incluye recortes drásticos a Medicaid, que alcanzará hospitales y también beneficios como los cupones SNAP”.

Facturas médicas más altas

Todo apunta a que los cambios eliminarán la cobertura de seguro para millones de neoyorquinos, desestabilizarán los programas de seguro médico y tendrán un impacto fiscal general en el sistema de salud de casi $13 mil millones al año, como han esbozado las autoridades de salud.

Estos cambios, aduce la Administración Hochul, dificultará la operación de los proveedores a nivel estatal, lo que dificultará que todos los neoyorquinos encuentren atención médica cuando la necesiten.

Se teme en un escenario más complicado, de acuerdo con informes presentados por la gobernadora, que más de 2 millones de neoyorquinos, perderán su cobertura de seguro actual, incluyendo aproximadamente 730,000 inmigrantes legalmente residentes que podrían perder la cobertura del Plan Esencial (EP) debido a la eliminación de más de la mitad del presupuesto del EP (7,5 mil millones de dólares en fondos federales), y otros 1,3 millones de neoyorquinos perderán la cobertura de Medicaid, debido a los nuevos obstáculos de elegibilidad y verificación.

De estas 2 millones de personas, muchos analistas estatales coinciden en que 1.5 millones de neoyorquinos se quedarán sin seguro, con costos de atención no compensados para hospitales y proveedores que se estima que ascenderán a más de $3 mil millones anuales. Lo que significa, un menor acceso a la atención médica y facturas médicas más altas para los neoyorquinos.

Un análisis de la Asociación de Hospitales del Gran Nueva York (GNYHA) y la Asociación de Atención Médica del Estado de Nueva York (HANYS) estima un total de $8 mil millones en recortes anuales a los hospitales y sistemas de salud de Nueva York, lo que podría obligar a los hospitales a reducir servicios cruciales como la atención de maternidad y el tratamiento psiquiátrico, además de afectar sus operaciones e incluso cerrar por completo.

Republicanos: “No son recortes”

En un amplio artículo, la congresista republicana de Staten Island, Nicole Malliotakis dejó claro que no se apoyará ninguna decisión que reduzca las prestaciones de Medicaid “a los ciudadanos más vulnerables que legalmente tienen derecho a ellas y dependen de ellas”.

La legisladora defiende la nueva Ley Presupuestaria esgrimiendo que se trata no de “recortes”, sino opciones para mejorar la viabilidad financiera del Medicaid a largo plazo.

“A pesar del aumento del gasto en Medicaid año tras año, los resultados de salud no han mejorado y el programa está plagado de un fraude estimado en $50,000 millones de dólares al año. Por eso me comprometo a impulsar reformas responsables que se centren en los requisitos laborales para la población adulta sin discapacidades y sin dependientes, la expulsión de los inmigrantes indocumentados y los beneficiarios no elegibles que defraudan al programa”, agregó.

Malliotakis esbozó que solo en Nueva York, el programa Medicaid de Emergencia ha crecido un 1,200 % en los últimos 10 años, “con cientos de miles de inmigrantes indocumentados inscritos”.

El dato: