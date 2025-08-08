Departamento de Justicia investiga a fiscal de Nueva York que demandó a Trump por fraude

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya oficina demandó en 2022 al ahora presidente estadounidense Donald Trump por cometer fraude.

Esta investigación está centrada en si James y su equipo abusaron de su autoridad y violaron los derechos legales de Trump al demandarlo a él y a sus empresas, según NBC News, que cita a tres personas conocedoras del asunto.

Además, la Justicia también está investigando si la Fiscalía de Nueva York violó los derechos de la Asociación Nacional del Rifle, a la que también demandó en 2020.

“Cualquier uso indebido del sistema de justicia debería preocupar a todos los estadounidenses. Respaldamos firmemente nuestro exitoso litigio contra la Organización Trump y la NRA, y continuaremos defendiendo los derechos de los neoyorquinos”, expresó un portavoz de la oficina de la fiscal en un comunicado recogido por medios.

“Un ejemplo descarado de la represalia” de Trump

Por su parte, el abogado de James, Abbe Lowell, aseguró que la investigación es “el ejemplo más descarado y desesperado de la campaña de represalia política del presidente”, de acuerdo a The New York Times.

En 2023, Trump fue declarado responsable de fraude persistente en la Organización Trump por inflar los activos de la empresa para obtener ventajas económicas tras la demanda interpuesta por la Fiscalía de Nueva York, bajo el liderazgo de James.

El juez Arthur Engoron dictó que Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, su empresa y dos socios fueron responsables de fraude durante años y ordenó cancelar las licencias de operación de sus entidades en el estado, lo que resolvía el principal cargo del caso y ponía en jaque los ingresos de la familia Trump.

El republicano tuvo que pagar además una multa de más de $500 millones de dólares. Su defensa apeló el dictamen del juez.

En su caso contra la NRA, James consiguió que un juez declarara culpable de fraude civil a Wayne LaPierre, exlíder de esta asociación que tras el caso fue destituido.

Además, desde que Trump volvió a la Casa Blanca, James y otros fiscales demócratas han demandado en múltiples ocasiones a la administración del mandatario por sus políticas.

