Diseñadora de modas hallada muerta en club náutico de lujo en Nueva York: autopsia no reveló violencia

Sigue el misterio policial sobre la muerte de la diseñadora Martha Nolan O’Slatarra en un lujoso club náutico en Long Island (NY), luego de que la investigación preliminar y el examen forense no fueron concluyentes.

La autopsia “no mostró evidencia de violencia”, informó la policía en una actualización el miércoles, por lo que causa del deceso quedó pendiente de un examen más profundo. La Policía del condado Suffolk sigue investigando, reportó NBC News.

La empresaria de 33 años, nativa de Irlanda y residenciada en Manhattan (NYC), fue encontrada muerta la madrugada del martes 5 de agosto en un barco atracado en un lujoso Montauk Yacht Club, después de que un hombre llamara al 911 para reportar a una mujer “inconsciente”.

Nadie ha sido detenido, pero miembros del club, incluyendo algunos capitanes, escucharon gritos provenientes de los muelles la noche del lunes, según declaró un miembro.

“Era muy conocida en la comunidad. Era muy amable. Siempre sonriente”, declaró al New York Post una persona sin dar su nombre. Y añadió: “Esto va a dar mucho de qué hablar”.

El Montauk Yacht Club se extiende sobre 16 acres (6.5 hectáreas) en el lago Montauk. Un portavoz dijo que el club estaba “entristecido al enterarse del incidente” y que están cooperando con las fuerzas del orden.

¿Quién era Martha Nolan O’Slatarra?

Nolan O’Slatarra era consultora de mercadeo, emprendedora y fundadora de la marca de moda “East x East”, según su perfil de LinkedIn. La irlandesa se mudó a Estados Unidos a los 26 años y comenzó a lanzar tiendas temporales con su marca de ropa de verano en los Hamptons en 2023. Apenas el mes pasado la empresaria había celebrado la apertura de una tienda temporal en el exclusivo Gurney’s Montauk Resort & Seawater Spa.

En una entrevista con el diario Irish Independent en 2024 Nolan O’Slatarra habló sobre cómo fue dejar su hogar en Irlanda para perseguir sus ambiciones. “Carlow es un pueblo pequeño. Yo era la chica de pueblo que necesitaba salir para alcanzar sus grandes sueños… Siempre supe que quería tener éxito, que me impulsaba el dinero, los negocios, y que la moda es una industria difícil y que el camino sería lento”.

Según ese periódico, la víctima estudió Comercio en el University College de Dublín y se graduó con una maestría en mercadeo digital en la Smurfit Business School en esa misma ciudad.

Su familia aún vive en Carlow, Irlanda. Al conocer la dramática muerte de su hija, Elma Nolan dijo que estaba “aturdida por la conmoción”. Comentó que la última vez que habló con ella fue aproximadamente una semana antes de su muerte sobre sus planes de visitar a su familia en Irlanda.

“Quería saber si estaría disponible para recogerla”, dijo la madre. “Fue una llamada muy rápida porque está muy ocupada”. Se enteró de la muerte de su hija la noche en que la encontraron, pero le cuesta obtener información sobre lo ocurrido en el barco. “No sé qué le pasó a mi hija”, declaró, citada por People.

El año pasado Sarah McNally (41) fue la supuesta víctima mortal de su novio y paisano irlandés Marcin Pieciak, quien fue acusado de acuchillarla en el bar donde trabajaba como mesera en Queens (NYC). En 2019 Steve O’Brien, inmigrante irlandés, se declaró culpable de haber matado de un puñetazo a otro joven de su país al pelear frente a un bar en Queens.