Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán en Alaska: la invasión a Ucrania en la agenda

El Kremlin confirmó este viernes que el presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump se reunirán para una cumbre bilateral el próximo 15 de agosto en Alaska, tal y como lo anunció minutos antes el propio mandatario de Estados Unidos.

“Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países”, dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, citado por agencias locales.

Según Ushakov, ambos líderes tratarán, en primer lugar, las “opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo para la crisis ucraniana”. A la vez, indicó que Moscú confía en que la siguiente reunión entre Putin y Trump se celebre en territorio ruso.

“La respectiva invitación ya ha sido entregada al presidente de Estados Unidos”, dijo Ushakov.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden, celebrado en Ginebra.

Mientras, la última cumbre entre Putin y Trump tuvo lugar en Helsinki, en 2018.

Sigue leyendo:

• Rusia defiende asociación estratégica con India tras sanciones de EE.UU.

• El Kremlin confirmó que Putin aceptó reunirse con Trump en los próximos días

• Soldado del Ejército de EE.UU. es acusado de intentar compartir información confidencial con Rusia