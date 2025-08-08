Grupo de criptomonedas estaría detrás de escándalo de juguetes sexuales en la WNBA

Un autodenominado entusiasta de las criptomonedas aseguró a ESPN que forma parte de un grupo que organizó las recientes y polémicas interrupciones en al menos tres partidos de la WNBA en los últimos 10 días usando juguetes sexuales verdes.

Según el hombre, que habló bajo condición de anonimato y bajo el alias Daldo Raine, la maniobra buscaba promocionar una criptomoneda creada por su comunidad en línea. “Fue más o menos una estrategia oportunista para lo que ya es tendencia. ¿Dónde hay ya controversia y cómo interceptamos parte de esa atención?”, explicó.

La primera aparición del “consolador verde” ocurrió el 29 de julio, durante el duelo entre Atlanta Dream y Golden State Valkyries. Esa noche, el partido se suspendió en el último cuarto después de que el objeto terminara en la cancha.

Desde entonces, la tendencia se repitió en Chicago, Phoenix, Nueva York y Los Ángeles, con dos arrestos confirmados: Delbert Carver, de 23 años, en Georgia, y Kaden López, de 18, en Arizona. En uno de esos incidentes, el juguete golpeó a dos espectadores, incluido un menor.

La WNBA emitió un comunicado tajante: cualquier fan que arroje objetos será expulsado por al menos un año y podría enfrentar arresto.

Mientras tanto, el valor de la criptomoneda vinculada al grupo subió cerca del 300% en la última semana, y las búsquedas en EE.UU. del término “consolador verde” aumentaron un 3700%. Incluso surgieron apuestas sobre el color del próximo objeto lanzado.

El grupo ahora asegura que se alejará de la WNBA, pero promete seguir con “acciones creativas” en otros eventos deportivos. “Tenemos muchas cosas divertidas planeadas. De naturaleza menos disruptiva, pero queremos que la gente nos siga buscando”, dijo la fuente.

