Jimmie Ward, jugador de la NFL, arrestado por segunda vez en dos meses debido a la violación de la fianza

Jimmie Ward, safety de los Houston Texans, fue arrestado el jueves por la noche por segunda vez en dos meses.

Según el sitio web de la cárcel del Condado de Montgomery (Texas), Ward fue arrestado con una orden judicial relacionada con un delito grave. No se fijó fianza, pero Ward será liberado por orden judicial el viernes, según el sitio web.

El abogado de Ward, Steve Jackson, declaró a KPRC 2, afiliada de NBC en Houston, que Ward fue arrestado porque dio positivo en una prueba de alcohol, violando su libertad previa y que, como resultado, tuvo que pasar la noche en prisión. Jackson declaró a la cadena de televisión que Ward no enfrentaba nuevas acusaciones y que desconocía que no podía beber alcohol.

Texans’ Jimmie Ward arrested again — second time in 2 months 😳 pic.twitter.com/xDxo4I6DU5 — My Mixtapez (@mymixtapez) August 8, 2025

Segundo arresto para Jimmie Ward

Jimmie Ward fue arrestado por primera vez el 12 de junio en su domicilio en Magnolia, Texas, acusado de agredir a un familiar/miembro de la casa, impidiéndole la circulación respiratoria. Una mujer llamó a las autoridades y afirmó que Ward la agredió, estranguló y amenazó.

Se presentó una orden de protección de emergencia a petición de la mujer. Ward fue liberado tras pagar una fianza de $30,000 dólares.

El abogado de Ward declaró a KPRC 2 que el caso se presentaría ante un gran jurado el 31 de agosto y que Ward sería “reivindicado”.

Jimmie Ward fue incluido en la lista de incapacitados para jugar de los Texans debido a una lesión en el pie al comenzar el campamento de entrenamiento y no ha sido activado.

NFL al tanto del arresto

La NFL declaró en junio que estaba al tanto del arresto de Ward y que estaba en contacto con los Texans. Al preguntársele al gerente general de Houston, Nick Caserio, sobre el arresto inicial de Ward el primer día del campamento de entrenamiento, dijo que el equipo “dejaría que el proceso legal se resolviera solo”.

“Trabajaremos con la liga. Cumpliremos con las normas y haremos todo lo posible”, declaró Caserio. “Sea cual sea el resultado, lo gestionaremos como corresponde”.

Ward, de 34 años, firmó un contrato de dos años y 13 millones de dólares con los Texans como agente libre en 2023, tras pasar sus primeras nueve temporadas con los San Francisco 49ers. Se unió a DeMeco Ryans en su primera temporada como entrenador en Houston, tras haber trabajado juntos en San Francisco de 2017 a 2022.

En 2023, Ward jugó 10 partidos y registró una intercepción. Los Texans le extendieron su contrato por un año en agosto de 2024, pero su temporada se vio truncada por una lesión grave en el pie en la semana 16 contra los Kansas City Chiefs.

