Malik Beasley desalojado en Detroit en medio de investigación federal por apuestas en la NBA

Malik Beasley, agente libre de la NBA, fue desalojado de su apartamento en Detroit este miércoles, en medio de una investigación federal que lo vincula con actividades relacionadas con el juego.

De acuerdo a lo reseñado por ESPN, el propietario del inmueble donde residía Beasley presentó dos demandas este año en su contra en el Tribunal de Distrito 36 de Michigan, reclamando un total de $21,505 dólares en alquileres impagos.

La primera demanda fue desestimada en marzo, pero una segunda acción legal por 7,355 dólares derivó en una orden de desalojo luego de que el jugador no respondiera a la citación.

Beasley no cuenta con representación legal en este proceso. Steve Haney, abogado del jugador en la investigación federal por apuestas, aclaró a ESPN que “una investigación no equivale a un cargo. Malik tiene el derecho a la presunción de inocencia que garantiza la Constitución de Estados Unidos. Hasta ahora, no ha sido acusado de nada”. El jurista también aclaró que no está representando al jugador.

El alero de 28 años es el tercer jugador de la NBA investigado por el Distrito Este de Nueva York por supuestas vinculaciones con apuestas ilegales en los últimos 18 meses, junto a Terry Rozier y Gilbert Arenas, recientemente arrestado.

Beasley venía de una temporada destacada con los Detroit Pistons y estaba en negociaciones con el equipo para un contrato de tres años por $42 millones de dólares, según reportó Shams Charania de ESPN. Sin embargo, las conversaciones quedaron en pausa.

