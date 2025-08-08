Nueva York lanza programa gratuito para reducir pagos de préstamos estudiantiles y aumentar ahorros universitarios

Obtener un título universitario no debería significar décadas de deudas. Bajo esta premisa, el alcalde Eric Adams presentó este jueves un programa municipal pionero para ayudar a los residentes de la ciudad de Nueva York a reducir los pagos mensuales de sus préstamos estudiantiles y a las familias a ahorrar para la educación universitaria de sus hijos.

La iniciativa, disponible sin costo, es fruto de una alianza entre la Ciudad de Nueva York y la empresa de asistencia de préstamos estudiantiles Summer. El objetivo es brindar herramientas a millones de neoyorkinos para que paguen menos, se inscriban en programas federales de alivio y planifiquen mejor sus finanzas educativas.

Hasta $1,000 millones de alivio financiero

De acuerdo con el anuncio oficial, este plan podría significar hasta $1,000 millones de dólares en ahorros colectivos para los residentes. Se estima que 1.4 millones de personas con deuda estudiantil y 1.6 millones de padres y tutores de estudiantes rumbo a la universidad podrán beneficiarse directamente.

La ciudad calcula que los usuarios del programa reducirán sus pagos anuales en $3,000 en promedio, mientras que quienes tengan títulos avanzados podrían ahorrar hasta $7,000 al año. En el caso de las familias que se preparan para enviar a sus hijos a la universidad, el plan podría generar ahorros de hasta $10,000 por estudiante en costos educativos totales.

“Estamos bajando los costos para las familias, ayudándolas a conectarse con alivio de deuda y haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para criar a una familia y vivir el sueño americano”, afirmó el alcalde Adams.

Herramientas y beneficios para los residentes

A través del portal web de Summer, los participantes podrán:

1) Verificar su elegibilidad para programas federales que reducen pagos.

2) Comparar opciones de reembolso adaptadas a su situación.

3) Gestionar la documentación para inscribirse en planes federales.

4) Mantenerse en el camino hacia la condonación de préstamos, si cumplen los requisitos.

Para las familias con hijos que planean ir a la universidad, la plataforma ofrece calculadoras de ahorro, estrategias para cubrir brechas financieras y consejos prácticos de inversión y planificación.

Un modelo probado con empleados municipales

Este nuevo paso es una expansión del programa piloto que la ciudad lanzó en mayo para empleados municipales. En apenas 3 meses, esa iniciativa ya ha logrado $13.8 millones en ahorros y una reducción promedio de $3,800 anuales en pagos de préstamos para más de 2,000 servidores públicos.

Ese piloto se centró en inscribir a trabajadores en Planes de Pago Basados en Ingresos y en el Programa de Condonación de Préstamos del Servicio Público, permitiendo la eliminación de millones de dólares en deudas estudiantiles.

“Llevar una vida financiera saludable es difícil cuando tienes deuda estudiantil, algo que sé por experiencia propia. Con esta expansión, brindamos apoyo a millones de neoyorquinos que tienen o están pensando en adquirir préstamos estudiantiles”, señaló la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), Vilda Vera Mayuga.

El alcalde Adams destacó que esta medida se suma a un conjunto de acciones para reducir las cargas económicas de las familias trabajadoras, como:

* Eliminación de impuestos municipales para cientos de miles de hogares.

* Condenación de más de $2,000 millones en deudas médicas.

* Expansión del Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo.

* Inversión en educación infantil y programas extracurriculares gratuitos.

Desde el inicio de su administración, los Centros de Empoderamiento Financiero del DCWP han ayudado a decenas de miles de residentes a reducir más de $40 millones en deudas y aumentar sus ahorros en $4.5 millones mediante asesorías personalizadas y gratuitas.

El CEO de Summer, Will Sealy, celebró que la ciudad haya decidido ampliar la colaboración: “En los primeros 3 meses del programa municipal ya se lograron importantes ahorros. Estamos orgullosos de extender ese impacto a todos los residentes”.

Cómo inscribirse en el programa

El acceso es sencillo y completamente gratuito. Los interesados deben ingresar al portal en línea de Summer y completar una verificación de elegibilidad. El sistema ofrece recomendaciones personalizadas y guías paso a paso para facilitar el proceso.

Además, las familias que estén ahorrando para la universidad podrán usar herramientas para calcular costos futuros, diseñar un plan de ahorro realista y conocer becas y recursos adicionales para cubrir gastos.

Organizaciones como el Student Borrower Protection Center destacaron que esta estrategia coloca a Nueva York como líder nacional en la lucha contra la crisis de deuda estudiantil. “La ciudad está marcando el estándar sobre cómo los gobiernos locales pueden abordar este problema, ofreciendo asistencia individualizada y efectiva”, señaló Winston Berkman-Breen, su director legal.

Por su parte, el asambleísta estatal Alec Brook-Krasny subrayó que el plan no solo alivia deudas, sino que también impulsa la equidad: “Al reducir la carga financiera de las familias trabajadoras e invertir en el futuro de nuestros estudiantes, el alcalde está ayudando a construir una ciudad más justa y sólida”.

Con esta nueva medida, la administración Adams refuerza su compromiso de hacer que la educación superior sea accesible sin condenar a las familias a décadas de pagos, y reafirma que en Nueva York el sueño universitario puede lograrse sin hipotecar el futuro.

