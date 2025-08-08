Osmariel Villalobos dice que gracias a La Casa de los Famosos se compró su casa

Osmariel Villalobos contó que cuando estuvo en el reality show La Casa de los Famosos 3 ganó el dinero suficiente como para comprarse una casa en los Estados Unidos.

Esta revelación la hizo en el podcast ‘Mi amor con te quiero’, en el que recordó cómo este programa le ayudó a tener su hogar.

“Podemos dar más o menos un monto de cuánto le pagan a la gente por estar por semana en La Casa de los Famosos”, le preguntaron a la venezolana.

Ante la interrogante, contestó: “Eso es relativo, depende de la persona, lo único que te puedo adelantar es que con mi pago de La Casa de los Famosos, no siendo ganadora, pude comprar mi casa. Vale la pena, pero no se compara en ninguno de los sentidos a esta experiencia que acabo de pasar (Miss Universe Latina), porque no solamente era el reality, combinabas dos cosas, el reality y también el Miss Universe”.

Dijo que el hecho de que había en juego representar a la comunidad latina en los Estados Unidos significaba mayor compromiso.

“Podíamos dormir, yo creo que a la semana, si salíamos bien, ocho horas semanales. De verdad que era agotador, nunca había vivido algo tan agotador como el Miss Universe Latina. Eso sí, cada día, segundo, presentación, valieron la pena”, destacó.

Sin embargo, para Osmariel Villalobos asumir esta experiencia no fue tan fácil por varios motivos: “Yo acabo de hacer un proyecto que yo creía imposible porque, ¿por qué? Por mi edad, yo tengo 37 años. Sí, parezco de 25, pero tengo 37, uno siempre como que se juzga, que si estoy vieja para la gracia, ya no estoy en condiciones físicas, uno se da muy duro a veces”, comentó.

En este sentido, añadió que todo fue más retador cuando compartió con chicas a las que les duplica la edad.

Pero, la modelo entendió que no hay imposibles y como muestra está el trabajo que hizo en el reality show de Telemundo: “Soy un ejemplo de que las cosas se pueden lograr, hay que prepararse muy bien para que cuando las oportunidades lleguen, las puedas aprovechar”.