Osmel Sousa se disculpa con María Gabriela Isler por decir que le regalaron la corona del Miss Universo

Osmel Sousa, también conocido como el Zar de la Belleza, ofreció una entrevista al programa En Casa con Telemundo para disculparse por la entrevista que le dio al estilista Ivo Contreras.

En esa conversación, el cubano aseguraba que en el 2013 Venezuela ganó la corona con María Gabriela Isler porque la regaló un empresario ruso.

“Me dijo: ‘te voy a regalar la corona de Miss Universo porque yo fui el que más dinero puse en este país para que ese concurso viniera aquí’”, aseguró el hacedor de reinas.

Sin embargo, ahora ha rectificado su declaración: “Él (Ivo Contreras) me dijo que era un video para ponerlo ahí en la peluquería y con las tres copitas de vino que me tomé, creo que se me pasó un poquito la lengua y eso es lo que quiero aclarar, en cuanto a la Miss Universo 2013, María Gabriela Isler, que fue una Miss Universo que yo preparé con mucho empeño, esfuerzo y que fue una corona que se ganó muy bien preparada”.

Luego de esto, aseguró que el presidente del Miss Universo lo llamó para preguntarle por qué dijo eso. “Inmediatamente que yo dije esas declaraciones me llamó el presidente de la organización, el señor Raúl Rocha”.

En este sentido, añadió: “Yo lo que quiero es aclarar es que lo que yo dije no es la posición de la organización Miss Universo ni de su presidente Raúl Rocha”.

El expresidente del Miss Venezuela reconoció que erró al hablar de esto. “Pedir disculpas es un acto necesario. Yo quiero por esta vía, en el programa de Carlitos, En Casa con Telemundo, pedirle disculpas a mi séptima Miss Universo, ganaste no porque pagaron corona ni nada de esto, ganaste porque fuiste la mejor. Se me fue la lengua en una entrevista que no debí haberla hecho”, dijo.

Por último, bromeó que si vuelve a hablar con unas copas de más lo más probable es que lo despidan del Miss Universo.

