‘No fue disciplinada’: Osmel Sousa recuerda cuando Migbelis Castellanos fue Miss Venezuela

Osmel Sousa lanzó nuevas críticas contra Migbelis Castellanos, quien fue Miss Venezuela 2013 y ha sido una de las candidatas con las que más diferencias tuvo cuando estuvo al frente del certamen del país sudamericano.

El Zar de la Belleza, como también es conocido, habló en el podcast ‘Entre Pelos’, del estilista Ivo Contreras, de los momentos controversiales que tuvo con la presentadora venezolana cuando fue reina de belleza.

“Yo había llamado a esa niña temprano en la mañana y le digo ‘tenemos que vernos hoy por dos cosas, para arreglarte lo del pelo y ver por fin la historia del vestido”, comentó.

Luego de esto, dijo que comenzó a rodar el rumor de que estaba embarazada, pero el experto en misses afirmó que estaba con exceso de peso. “Yo salí en defensa de ella porque la idea era sacarla del concurso”, indicó.

También dijo que Migbelis Castellanos no acató instrucciones, pues para el traje típico tenía que llevar en la parte superior un arreglo, pero para que no se dañara el cabello le dijo que no lo usara y ella igual decidió hacerlo.

En la entrevista, Osmel Sousa añadió: “Esa niña habla todo lo que quiera ahora porque ahora luce bella y es muy talentosa. Está trabajando en televisión, pero de vez en cuando zumba para que la gente crea y tú sabes que la verdad tiene un rostro. Ella no fue disciplinada. Ella no quería hablar conmigo porque sabía que la iba a regañar”.

El expresidente del Miss Venezuela explicó que otro problema fue el vestido final para la noche del Miss Universo, porque no pudo chequearlo como le hubiera gustado. “Cuando salió el día de la presentación parecía una nevera disfrazada de Navidad”, afirmó.

Otro dato que soltó es que el traje típico de Migbelis Castellanos fue vendido por $5.000 dólares y se enteró luego de que hicieran esa transacción.

