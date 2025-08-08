Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del viernes, 8 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos diarios que dan a los participantes la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o solamente deseas estar informado de los últimos resultados, continúa para ver más información.

Mira aquí la combinación ganadora de hoy viernes, 8 de agosto de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar idóneo. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 8 de agosto

Los números ganadores son: 80 08 70

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 8 de agosto

Los números ganadores son: 25 50 74 78 49 20 02 79 16 32 12 33 71 75 67 35 58 22 09 05

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 8 de agosto

Los números ganadores son: 10 19 22 25 28

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 8 de agosto

Los números ganadores son: 46 24 37

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes comprar un boleto en uno de los sitios de venta autorizados. Cada boleto tendrá una serie de números que tendrás que seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás hacer la cantidad de jugadas que desees.

Una vez seleccionados tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te entregará un recibo que debes guardar a conciencia. Al fin y al cabo, si ganas el premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para optar a premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también reciben premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran todos los días en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos favoritos de LEIDSA, puesto que otorga a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El Loto Pool consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se realiza cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

