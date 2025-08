“No hay manera”: el entrenador Joel Díaz explica por qué Terence Crawford no vencerá a Canelo Álvarez

A medida que el anticipado enfrentamiento entre Terence Crawford y Saúl “Canelo” Álvarez se acerca, las opiniones de los expertos en boxeo se multiplican.

Uno de los entrenadores más respetados de México, Joel Díaz, ha dado su pronóstico, generando un fuerte debate al asegurar categóricamente que no hay forma de que Crawford, a su juicio, pueda salir victorioso de esta pelea.

Díaz, conocido por su ojo clínico y su experiencia en el rincón de campeones, no dudó en señalar las razones por las cuales ve al pugilista tapatío como el claro favorito, basando su análisis en el evidente factor de la diferencia de peso y fortaleza.

Canelo Álvarez es el actual campeón indiscutido de los pesos súper medianos. Crédito: John Locher | AP

La sólida lógica de Joel Díaz

Para el entrenador mexicano, el factor principal que dictará el resultado del combate no será la habilidad técnica o la velocidad, sino la ventaja física de Canelo.

Crawford, quien ha competido históricamente en divisiones de menor peso, enfrentará a un oponente que ha demostrado su poder en categorías superiores, como el peso supermediano y semipesado.

“Terence Crawford es un gran peleador, no hay duda de eso. Pero no hay manera de que le gane a Canelo. La diferencia de tamaño y fuerza es demasiado grande”, sentenció Díaz en una entrevista para Boxing Soucer con una claridad que no deja lugar a la interpretación.

La opinión de Díaz se centra en un argumento central: el poder de Canelo no es solo una cuestión de fuerza, sino de cómo la usa para dominar a sus oponentes. La capacidad de absorber castigo y el punch del mexicano, según el entrenador, serán insuperables para Crawford, quien tendrá que lidiar con un oponente mucho más robusto de lo que está acostumbrado.

“Terence Crawford subió de las 147 a las 154 libras para pelear contra Madrimov. ¿Qué le hizo a Madrimov? Nada”, completí Díaz.

Aunque muchos aficionados y analistas consideran a Crawford un boxeador superior en cuanto a técnica, Díaz subraya que en el boxeo el tamaño sí importa, especialmente en la élite del deporte. Su contundente pronóstico añade un capítulo más a la ya vibrante previa de esta pelea que promete ser histórica.

¿Quién es Joel Díaz?

La contundente opinión de Joel Díaz tiene un peso especial, ya que su prestigio como entrenador es ampliamente reconocido. Nacido en México, Díaz forjó su carrera en el mundo del boxeo tras un retiro prematuro como púgil profesional debido a una lesión.

Desde su gimnasio en Indio, California, ha moldeado a múltiples campeones mundiales, siendo una figura clave en las carreras de boxeadores como Timothy Bradley.

Sin embargo, Díaz alcanzó un punto de máxima notoriedad cuando se unió al equipo de Dmitry Bivol para su combate contra Canelo Álvarez.

Su conocimiento del boxeo mexicano y su capacidad para diseñar una estrategia precisa fueron fundamentales para que Bivol lograra la sorpresiva victoria sobre el tapatío. Su experiencia en ese combate le da una perspectiva única sobre las fortalezas y debilidades del campeón mexicano, lo que hace que su análisis sobre el enfrentamiento con Crawford sea aún más relevante y objeto de un intenso debate en el mundo del boxeo.

