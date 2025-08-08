Yankees utilizarían a Giancarlo Stanton en los jardines el sábado por primera vez desde 2023

Giancarlo Stanton está cerca de regresar al jardín por primera vez en casi dos años, dijo el viernes el manager de los Yankees de Nueva York Aaron Boone.

Stanton ha visto limitado su tiempo de juego mientras los Yankees han utilizado al toletero Aaron Judge como bateador designado.

Judge se ha concentrado en labores ofensivas mientras se recupera de una distensión en el tendón flexor de su codo derecho.

Y podría ver acción en los jardines, por primera vez desde el 14 de septiembre del 2023.

Aaron Boone lo ve posible

Al preguntarle cómo se ha visto Stanton en el terreno durante los entrenamientos, Boone dijo: “Bien. Más importante es cuando hablo con él, [cuando le pregunto] cómo cree que va, si siente que puede salir y hacer un buen papel y cosas así. Esas son mis conversaciones, y ‘G’ [su apodo] es brutalmente honesto en esas situaciones”.

“Siempre ha sido un jardinero de calidad”, dijo Boone. “Obviamente, algo de su alcance estará limitado, pero siento que hará las jugadas que se necesitan hacer”.

“Creo que se siente bien con respecto a dónde está y la semana que ha tenido ahí afuera. Hablando con [el coach de tercera base y de los jardines, el dominicano Luis Rojas], él siente que ha ido mejor cada vez [para Stanton]. Ojalá supere el día de hoy y lo tengamos jugando mañana”.

Stanton ha sido productivo en la caja de bateo desde que regresó a la acción el 16 de junio, con una línea ofensiva de .268/.340/.528, 10 jonrones y 28 carreras impulsadas en 37 juegos. En sus últimos 27 partidos, Stanton batea de 26-11 (.423) con 17 remolcadas con corredores en posición de anotar.

