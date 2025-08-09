3 heridos en tiroteo en Times Sq de Nueva York, centro turístico mundial; adolescente arrestado

Tres personas, incluyendo un hombre de 65 años, fueron hospitalizadas esta madrugada después de que un joven presuntamente le disparara a un rival en Times Square, meca turística y teatral de fama mundial en Nueva York.

Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que vigilaban la intersección de W. 44th St. y 8th Ave. acudieron rápidamente y detuvieron al sospechoso, un adolescente de 17 años, tras el tiroteo ocurrido a la 1:20 a.m. Los cargos contra él estaban pendientes, acotó Daily News.

Al parecer el menor estaba discutiendo con un adolescente de 19 años cuando sacó un arma y comenzó a disparar, hiriéndolo en un pie. Las balas también alcanzaron a una mujer de 18 años, rozándole el cuello, y a un hombre de 65 años que se encontraba cerca, quien recibió un impacto en el costado izquierdo, según la Policía de Nueva York.

No está claro el motivo del crimen ni si hay algún vínculo entre las víctimas. Los servicios de emergencias médicas trasladaron a los tres al Bellevue Hospital en condición estable. Sus nombres no han sido divulgados.

El arma del pistolero fue recuperada en el lugar, según informó la policía. Videos en Twitter/X captaron a personas en pánico corriendo frente al Hard Rock Café durante el tiroteo. Decenas de policías acudieron al lugar y localizaron una camioneta gris con matrícula comercial. Se grabó a los agentes escoltando a dos mujeres desde la parte trasera del vehículo, pero no hubo información sobre que hayan sido arrestadas.

El vehículo permaneció en el lugar con las puertas abiertas durante varias horas mientras la policía acordonaba la zona. Mientras se despejaba la calle la policía marcó la evidencia con conos rojos junto al famoso restaurante Carmine’s.

El incidente de esta madrugada se produjo mientras NYPD celebra una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el domingo pasado. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a este momento en 2025.

Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, especialmente en el centro turístico y teatral alrededor de Times Square, el terminal de buses Port Authority y Broadway, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar.