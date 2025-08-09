Atacante de CDC culpaba a la vacuna contra la covid de causarle depresión y pensamientos suicidas

El hombre que el viernes abrió fuego contra la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta, matando a un oficial de policía e impactando varios edificios del complejo, responsabilizaba a la vacuna contra la covid-19 de causarle depresión y pensamientos suicidas, informó la agencia Associated Press citando a un funcionario policial.

El atacante, identificado por la Oficina de Investigaciones de Georgia como Patrick Joseph White, de 30 años, intentó ingresar a las instalaciones de los CDC, pero fue interceptado por guardias de seguridad. Posteriormente cruzó la calle hasta una farmacia CVS, donde comenzó a disparar.

Según la información obtenida por AP, estaba armado con cinco armas, incluyendo al menos un rifle.

Durante la respuesta policial, murió el agente David Rose, de 33 años, miembro del Departamento de Policía del condado de DeKalb. La víctima, exinfante de marina y graduado reciente de la academia de policía, deja esposa y tres hijos, uno de ellos aún por nacer.

Una obsesión con las vacunas

De acuerdo con AP, el padre del sospechoso alertó a las autoridades al reconocer a su hijo como posible autor del ataque. El funcionario consultado indicó que White estaba afectado por la reciente muerte de su perro y tenía una marcada obsesión con la vacuna contra la covid-19.

Vecinos de Kennesaw, suburbio al noroeste de Atlanta donde vivía la familia, confirmaron a medios locales que el sujeto expresaba con frecuencia su desconfianza hacia las vacunas, incluso en conversaciones que no guardaban relación con el tema.

“Creía firmemente que las vacunas le hacían daño a él y a otras personas”, dijo Nancy Hoalst al diario The Atlanta Journal-Constitution, citada también por AP.

La agencia reportó que al menos cuatro edificios del campus de los CDC resultaron con daños por los disparos, dejando a los empleados confinados durante horas mientras los investigadores reunían pruebas.

La directora adjunta, Susan Monarez, confirmó en la red social X el alcance de los impactos.

Sigue leyendo:

• Muere policía herido en tiroteo dentro del campus de la Universidad Emory de Atlanta

• Secretario Salud de EE.UU. cancela $500 millones para 22 proyectos de desarrollo de vacunas

• Tiroteo en Emory University en Atlanta genera alerta y obliga a estudiantes a refugiarse