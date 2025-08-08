Tiroteo en Emory University en Atlanta genera alerta y obliga a estudiantes a refugiarse

La policía de Atlanta respondió este viernes a una emergencia en el campus de Emory University, tras recibir reportes sobre un tirador activo cerca de la entrada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las autoridades no han confirmado si hay heridos, mientras que la universidad emitió una advertencia para que estudiantes y personal se mantuvieran seguros dentro de sus instalaciones y evitaran transitar por la zona afectada. Así lo reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

Las autoridades respondieron a la emergencia en la Universidad Emory | Foto: Jeff Amy / AP

En su comunicado, la institución recomendó a todos seguir las indicaciones de “¡Corran, escóndanse y defiéndanse!” para actuar ante la amenaza.

Algunos negocios cercanos, como una delicatessen, optaron por cerrar sus puertas y mantener a sus empleados resguardados.

Brandy Giraldo, directora operativa de General Muir, relató que durante el incidente se escucharon múltiples disparos consecutivos que generaron gran alarma.

“Los sonidos eran como fuegos artificiales explotando uno tras otro”, comentó.