Columna de María Marín: Lo nuestro terminó… pero no del todo

Cuando te encuentras en una mala relación amorosa, una voz interior siempre te murmura: “¡Sal de ahí!”. En ocasiones hasta te desvelas pensando en qué será lo que esperas para irte. Finalmente, dices: “No puedo continuar, mañana mismo me voy”, pero al siguiente día cuando te levantas, tienes una excusa para justificar el por qué no puedes alejarte.

Y no estoy hablando de una excusa con peso como lo sería tener un hijo en común con esa persona. ¡Me refiero a excusas baratas! He aquí algunas de ellas:

Festividades- Las celebraciones siempre son una “buena” excusa; “Falta poco para el día de San Valentín”, “No quiero estar sola en la despedida de año”, “Se acerca nuestro aniversario”. El problema es que durante todo el año siempre habrá alguna ocasión especial que va a interferir con tu separación. Sexo- El resto de la relación es un desastre, pero debido a que las relaciones sexuales son buenas, aguantas el martirio que estás viviendo. ¡Como si se pudiera vivir de sexo! “Me da lástima”- Sabes que no le quieres y no deseas un futuro con esta persona, pero como tu pareja realmente no ha sido mala, piensas: “no lo merece, no tengo el derecho de romperle el corazón.” Pero tampoco tienes el derecho de jugar con sus sentimientos. Amigas solteras- todas se quejan de su soltería y aseguran que no quedan hombres buenos, así que tu deduces: “Es mejor estar en una mala relación que estar soltera lamentándome de los hombres malos” La mascota- Es cierto que un niño puede obligar a muchos a permanecer una relación, pero ¿un perro? ¡Que excusa tan barata! Hay quienes alargan una separación porque no pueden decidir quien tendrá custodia del animal. La renta- Muchos permanecen con la persona equivocada porque se dividen las cuentas. La realidad es que siempre se puede encontrar a otro compañero de cuarto que pague la mitad de la renta y no tengas que aguantarle maltrato. Seguramente no hay nadie mejor allá afuera- Que importa si no hay alguien mejor o peor, aquí el punto es que estas miserable. Como dice el refrán: “Mejor solo que mal acompañado”

Ninguna de estas excusas baratas justifica quedarte en una relación que no te conviene. No pierdas más tiempo y toma la decisión de ser feliz.

