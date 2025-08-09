Krispy Kreme llegará a Madrid con su concepto Teatro y donas recién horneadas

Para el último trimestre de 2025, la gigante las donas estadounidense Krispy Kreme abrirá su tienda insignia en Westfield Parquesur, en Leganés, al sur de Madrid.

La nueva tienda de Krispy Kreme estará estratégicamente ubicada en uno de los centros comerciales más concurridos de Madrid y llevará el concepto Teatro Krispy Kreme, que brindará un espacio inmersión a los visitantes.

Los clientes vivirán la experiencia de ver la elaboración de las donas en tiempo real. Además, la tienda contará con un gran letrero en neón que avisará cuando las donas estén recién horneadas y listas para el disfrute de los comensales.

Desde este espacio ofrecerán las donas glaseadas recién hechas a los clientes y también será el centro de producción que abastecerá a otras locales que abrirán en la ciudad.

La marca líder en donas fundada en 1937, Vernon Rudolph, en Nueva York, tiene planes de expansión en España que incluye abrir al menos 500 puntos comenzando a mediano plazo por Barcelona, Valencia y Málaga.

Krispy Kreme llega a España con una tienda al sur de Madrid. Crédito: Shutterstock

¿Cuál es la propuesta de Krispy Kreme en Madrid?

El CEO de Krispy Kreme Iberia, Manuel Zamudio, explicó a la prensa local que la llegada de la marca a Madrid les hace mucha ilusión y agradecen por la expectativa del nuevo lanzamiento.

“Deseamos que este primer local, que mostrará de manera clara y abierta nuestra esencia hot now, sea el inicio de una historia llena de grandes momentos compartidos con nuestros clientes”, dijo.

El menú de la gigante de las donas en Madrid incluirá su clásica dona Original Glazed, así como otros sabores favoritos. Entre las opciones disponibles estarán la de Chocolate Iced Glazed, la Strawberry Iced con toppings de confeti, y variedades rellenas de crema o frambuesa. Los clientes también podrán disfrutar de donas cubiertas con galleta Oreo o Lotus Biscoff.

Además, la tienda ofrecerá packs surtidos de donas, cafés calientes, frappés y otras bebidas heladas.

