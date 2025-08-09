Festival del Orgullo Ecuatoriano en Flushing

Este domingo 10, a partir de las 10 de la mañana, se celebrará en el Hall of Science, en Flushing Meadows, el Festival del Orgullo Ecuatoriano más grande de Nueva York, con la participación de agrupaciones provenientes de Quito, Cuenca y otras regiones del país, según indicó el organizador, Dino Domínguez.

Además de ser una celebración cultural, el festival representa una oportunidad para que empresas ecuatorianas y latinoamericanas presenten al público sus productos y servicios, recibiéndolas con los brazos abiertos. También contará con servicios de chequeos médicos preventivos en el lugar, disponibles para la comunidad.

“El objetivo es enseñar a los chicos nuestras costumbres, nuestras danzas y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia”, afirmó Domínguez, tras agregar que el año pasado asistieron más de 8 mil personas al evento.

El evento, que cuenta con el patrocinio de El Diario, comenzará con una misa especial en honor a la comunidad ecuatoriana y sus tradiciones, seguida por un desfile de trajes típicos que llenará de color y música el Hall of Science.

La celebración forma parte de los festejos por las fechas de Independencia del país andino.

Además, habrá una amplia oferta gastronómica con platos tradicionales como hornado, ceviche, empanadas y dulces típicos.

Sumaq Kilari cursa estudios de Periodismo en Stony Brook University. Sus artículos forman parte de una pasantía en El Diario.