Inmenso tiburón de 700 libras de peso y 16 pies de largo fue pescado en Connecticut

Un tiburón inmenso de aproximadamente 700 libras (317 kilos) de peso y 16 pies (4.8 metros) de largo fue pescado por Ed Lovely en Hampton, Connecticut, según declaró a ABC News.

Lovely, de 46 años y propietario de una empresa de paneles de yeso, comentó que una típica excursión de pesca de tiburones comienza de forma tranquila, colocando globos que actúan como flotadores para sujetar el cebo a la profundidad necesaria. Pero entonces, “de repente, ¡bang!, un tiburón ataca y se desata el caos”, relató.

Su viaje de pesca de la semana pasada comenzó exactamente igual, pero con una gran sorpresa: se llevó un tiburón inmenso que podría romper el récord del más grande capturado en aguas de Connecticut. “Todavía no puedo creer que hayamos logrado esto”, declaró Lovely. Esta gigantesca captura, que Lovely describió como “un monstruo”, ocurrió la tarde del 30 de julio frente a la costa de Stonington.

El año pasado Lovely pescó 19 escualos, pero “nunca había visto” un tiburón zorro -conocidos por sus largas colas que se mueven con rapidez- tan grande en su vida, afirmó.

Cuando estaba en el agua ese día con un amigo, Lovely comentó que habían estado a la deriva un rato y decidieron ir más lejos. Luego, una vez que tuvo el sedal, dijo: “¡Pum! ¡Siento algo!”, y el tiburón tiró inmediatamente. “Empezamos a luchar desde allí”.

Dos horas después de intentar sacar el pez, los dos hombres finalmente pudieron ver el tamaño monumental de este tiburón, y Lovely dijo estar “impresionado”. “Es el tiburón más grande que he visto en mi vida”, dijo Lovely que estaba pensando en ese momento.

Luego él y su amigo trabajaron más de seis horas para sacar al tiburón, y una vez que lo lograron, “se tumbaron en la cubierta y empezaron a reír como niños, tumbados en la oscuridad con las linternas delanteras encendidas”.

Como el pez de unos 16.5 pies no cabía en su bote, los dos lo ataron al costado del bote y condujeron hasta el muelle. Luego, con la ayuda de su hijo y un remolque, lograron transportarlo con éxito y salir del muelle aproximadamente a la 1 a. m. Durante todo ese tiempo Lovely dijo que lo que lo mantuvo en marcha fue su “fuerza mental”.

“Cuando estábamos luchando con el pez antes del anochecer, le dije a mi amigo: ‘Está oscureciendo, no tengo luces, quizás deberíamos cortar el sedal’. Se dio la vuelta, me miró y dijo: ‘No vamos a cortar el sedal, estamos dando el todo’. Saqué las linternas delanteras y seguimos luchando en la oscuridad hasta que finalmente lo atrapamos. Fue una locura, fue increíble”, dijo Lovely.

Ahora, Lovely está en contacto con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) para ver si su captura realmente romperá el récord. Un portavoz del Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut también confirmó que esta hazaña está siendo evaluada para un trofeo de pesca marina.

Mientras tanto, la carne del tiburón ha sido cortada, fileteada y guardada en hieleras para compartirla con amigos y familiares, según declaró su esposa Cynthia. ¿El consejo de Lovely para cualquiera que aspire a hacer lo mismo? “Salgan e inténtenlo”.

Alertas en Nueva York

En Nueva York y toda el área triestatal las autoridades están en alerta máxima por la presencia de tiburones. En junio una mujer fue mordida por un tiburón en Jones Beach, condado Nassau (NY). En playas de NYC también se han presentado situaciones similares en años recientes.

Las autoridades instan a los bañistas a permanecer cerca de la orilla, nadar en grupo y evitar aguas turbias o zonas con aves buceadoras y bancos de peces, donde los tiburones podrían estar al acecho, alertó New York Post.

“Nuestras playas del Parque Estatal de Long Island son muy apreciadas tanto por neoyorquinos como por visitantes: lugares perfectos para desconectar, salir y disfrutar del aire libre. Seguimos reforzando nuestras capacidades de vigilancia de tiburones y nuestras estrategias de seguridad en estas playas (…) Animo a todos los bañistas a mantenerse seguros, alerta y a seguir siempre las indicaciones de los socorristas y el personal del parque”, declaró la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado en julio.

El estado Nueva York ha incorporado seis nuevos drones a su arsenal para la caza de tiburones, lo que eleva el total a 28, junto con ocho pilotos de drones recién capacitados y un dron de alta tecnología para la policía equipado con visión nocturna, termografía y telémetro láser.

Socorristas, oficiales marinos y equipos de vigilancia, así como oficiales de parques estatales, inspeccionan las aguas por tierra, aire y mar con protocolos establecidos para rescatar a los bañistas del océano en cuanto se detecta un tiburón y mantenerlos fuera durante al menos una hora después del último avistamiento.

Para minimizar el riesgo de interacciones con tiburones, las autoridades recomiendan:

-Evitar zonas con focas, bancos de peces, peces que chapotean o aves marinas buceando.

-Evitar nadar al atardecer, anochecer y amanecer.

-Evitar aguas turbias.

-Estar siempre en grupo dentro del agua.

-Permanecer cerca de la orilla, donde los pies puedan tocar el fondo.

En agosto del año pasado un “tiburón zorro” fue rescatado por un valiente bañista al quedar atrapado la en una orilla en Rockaway Beach, Queens (NYC). La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) clasifica a los tiburones zorro como “vulnerables” de extinción.

Desde 2023 la policía de Nueva York está usando drones certificados por la FAA (Administración Federal de Aviación) para monitorear las aguas en busca de tiburones o nadadores en peligro.

En agosto de ese año una mujer fue mordida por un escualo en Rockaway Beach, siendo el primer ataque de un tiburón registrado en NYC es unos 70 años. El verano previo un bañista protagonizó lo que podría considerarse el video más insólito del verano 2022 en Nueva York, al ser captado peleando a mano limpia con un tiburón a la orilla de una playa en Fire Island (Long Island).

Esta temporada las playas públicas de Nueva York estarán abiertas hasta el 7 de septiembre, pero sólo cuando hay salvavidas y buen clima. Las ocho playas que son administradas por NYC se ubican en cuatro de los cinco distritos y tienen 14 millas de costa. Son: Orchard (El Bronx); Manhattan Beach, Coney Island y Brighton (Brooklyn); Rockaway, única de la ciudad abierta al surfeo (Queens); y Midland, South Beach Cedar Grove y Wolfe’s Pond (Staten Island).

Antes de planificar una actividad de verano al aire libre se recomienda consultar el clima. Las actualizaciones pueden verse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.