Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 9 de agosto de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 9 de agosto. El total del pozo de los premios en efectivo es de $2,500,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 9 de agosto

Los números ganadores son: 03 04 06 07 14 16 20 26 28 31 35 43 51 58 61 65 68 74 75 77

Números ganadores de Numbers del sábado 9 de agosto

Combinación mediodía: 01 08 06

Combinación noche: 03 01 08

Números ganadores de Win 4 del sábado 9 de agosto

Combinación mediodía: 01 00 09 03

Combinación noche: 01 05 06 04

Números ganadores de Take 5 del sábado 9 de agosto

Combinación mediodía: 20 25 27 34 39

Combinación noche: 06 09 12 25 33

Números ganadores de Cash4Life del sábado 9 de agosto

Los números ganadores son: 06 14 24 40 41

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es crucial evitar ciertos errores que pueden reducir las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más comunes es seleccionar números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería correctamente. Pueden escaparse ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Para finalizar, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería