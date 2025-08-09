NFL: Cam Little, pateador de Jaguars, anota gol de campo de 70 yardas ante Steelers [Video]

Cam Little, pateador de los Jacksonville Jaguars, convirtió un gol de campo de 70 yardas al término de la primera mitad del primer partido de pretemporada del equipo contra los Pittsburgh Steelers este sábado por la noche en el EverBank Stadium.

Esa patada habría roto el récord de la NFL si se hubiese tratado de un partido de temporada regular.

El ex pateador de los Baltimore Ravens, Justin Tucker, convirtió una patada de 66 yardas contra los Detroit Lions el 26 de septiembre del 2021. Ese partido se jugó dentro del Ford Field.

Cam Little celebró efusivamente después de la patada, que pareció cruzar los postes con 3 o 4 yardas de ventaja.

Travis Hunter fue el primero en llegar a Cam Little para celebrar con él con un choque de pecho antes de que fuera rodeado por el resto de sus compañeros.

¿Quién es Cam Little?

Cam Little es un joven pateador proveniente del programa de la Universidad de Arkansas, donde se destacó por su precisión y alcance en situaciones de presión. Nacido en Moore, Oklahoma, rápidamente se convirtió en uno de los prospectos más interesantes de su generación.

Durante su paso universitario, acumuló estadísticas sólidas y llamó la atención de los cazatalentos por su capacidad para ejecutar patadas largas con aparente facilidad.

En 2024, los Jacksonville Jaguars lo firmaron como agente libre novato con el objetivo de aumentar la competencia interna en la posición de pateador.

Su perfil combina fuerza, técnica depurada y una mentalidad fría bajo presión. La patada de 70 yardas ante los Steelers podría ser el momento que marque un antes y un después en su carrera profesional.

¿Por qué no cuenta como el gol de campo más largo en la historia de la NFL?

A pesar de la espectacularidad del intento, el gol de campo de Cam Little no será reconocido oficialmente como el más largo en la historia de la NFL. Esto se debe a que la liga solo registra las estadísticas y récords obtenidos durante la temporada regular o en playoffs.

Los partidos de pretemporada, aunque oficiales en calendario, sirven principalmente para evaluar jugadores y ajustar estrategias, por lo que no figuran en los libros de récords.

Sin embargo, el hecho de que Little haya superado las 66 yardas de distancia alcanzadas por Justin Tucker, aunque en un contexto no oficial, sigue siendo un hito impresionante que alimenta el debate sobre las posibilidades futuras de romper la marca en temporada regular.

