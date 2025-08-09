No los tires: 5 formas deliciosas y creativas de reciclar tus panes de hamburguesas y hot dogs

En las comidas al aire libre y en las barbacoas, los hot dogs son los reyes: prácticos, sabrosos y una gran opción para compartir. Siempre hay lugar para comer varios, pero ¿qué pasa si nos sobran los panes? Te mostramos cinco trucos culinarios para darle una segunda oportunidad a esos panecillos que quedaron de la barbacoa.

Darle otra oportunidad a los de panes de hot dogs o hamburguesas que sobran de reuniones y parrillada ayuda a evitar el desperdicio de alimentos y le da vida a otras preparaciones, desde crutones crujientes hasta migas de pan para empanar.

Además, es una forma efectiva de ahorrar dinero, ya que en lugar de desecharlos, se pueden convertir en un ingrediente valioso que puede sustituir a otros productos comprados en el supermercado.

Budín de pan

El budín de pan es una opción deliciosa de aprovechar el pan sobrante. Crédito: Shutterstock

Una receta deliciosa para aprovechar los panecillos es preparando un budín con pan. Es una forma sencilla y con pocos ingredientes para la que necesita los siguientes ingredientes:

300 gramos de pan

1 litro de leche

250 gramos de azúcar

Ralladura de 1 limón

3 huevos

Para el caramelo

1 taza de azúcar

1/2 taza de agua

Modo de preparación:

1.- Esta receta es ideal para aprovechar el pan, incluso cuando está duro y viejo (sin hongos). Solo debes córtalos y si están duros, se remojan en leche; si no, lo agregas a la licuadora con la leche, el azúcar, los huevos, la ralladura de limón y da varios toques con la licuadora.

2.- En un molde agrega el azúcar y medio vaso de agua hirviendo. Lleva al fuego y mezcla hasta obtener un caramelo dorado. Asegúrate de que todo el molde quede impregnado de caramelo.

3.- Agrega la mezcla del budín.

4.- Lleva el molde a cocinar en baño María en el horno durante al menos una hora.

Crotones

Puedes hacer crotones con el pan sobrante. Crédito: Shutterstock

Una forma sencilla y rápida para darle otra oportunidad a los panecillos es convirtiéndolos en crotones. Es muy sencillo, solo debes cortar el pan en cubos, el tamaño dependerá de tus preferencias, los llevas al horno y cuando estén dorados, se retiran del horno, se dejan reposar y están listos para disfrutar.

¿Cómo usarlos?, los crotones le dan una textura crujiente a las ensaladas, sopas o con mantequilla y ajo, para saborizarlos y comerlos al momento.

Tostadas francesas

Convertir los panecillos en tostadas francesas es muy sencillo, solo debes cortarlos a gusto, y hacer una mezcla con un huevo, 100 ml de leche, una cucharada de canela en polvo y una cucharada de azúcar, rebozarlos, llevarlos a la sartén y cocinarlos por ambos lados. Luego se sirven con los topings preferidos como miel, fresa, plátanos o chocolate.

Ensalada panzanella

El pan sobrante es un tesoro para la ensalada panzanella. Crédito: Shutterstock

El ingrediente estrella de la ensalada panzanella es el pan. Se trata de una receta italiana con rebanadas de pan crujiente, verduras variadas y un aderezo sencillo. Esta preparación es ideal para el verano y la puedes personalizar a gusto. A continuación, las cantidades y cómo prepararla en sencillos pasos:

250 gramos de pan duro

1 cebolla roja

½ taza de vinagre de vino blanco

1 taza de agua

4 tomates maduros

2 pepinos

Albahaca

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Modo de preparación:

1.- En un bowl mezcle el agua fría y vinagre de vino blanco, incorpore los trozos de pan y deje remojar hasta que esté blando.

2.- Corte los tomates maduros y los pepinos en cubos y la cebolla en juliana bien delgadita.

3.- En un plato coloque las verduras, aderece con aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta recién molida y pequeñas hojas de albahaca e incorpore el pan escurrido, mezcle y sirva.

Pan rallado

Dale un toque extra de sabor preparando tu pan rallado. Solo debes cortar en rebanadas, llevar al horno y luego rallarlo, mezclarlo con albahaca y orégano o parmesano. Este pan rallado es versátil y lo puedes saborizar con las especias de tu preferencia.

